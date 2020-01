Exit the Gungeon – Tempête de bullets géantes sur consoles et PC

À l’heure d’aujourd’hui, difficile de dire quoique ce soit qui n’ait pas été dit sur Enter the Gungeon. Perle du jeu indépendant sortie pour la première fois en 2016, il a immédiatement attiré la sympathie du public avec ces ennemis bizarres et mignons, ses armes meurtrières et ridicules ainsi que son gameplay simple et détonnant. Forcément, il était taillé pour le succès et ce dernier fut en effet au rendez-vous.

Ainsi, Dodge Roll Games commence très bien l’année, puisque le studio confirme par le biais de son compte Twitter que son titre vient de franchir le palier des 3 millions d’unités distribuées, une somme impressionnante pour laquelle il se félicite et remercie sa communauté et ses fans pour leur soutien indéfectible. Une bonne nouvelle venant rarement seule, il profite de cet événement pour confirmer que son spin-off, Exit the Gungeon verra bel et bien le jour sur d’autres supports.

S’il était jusqu’ici exclusif à l’Apple Arcade, ce n’est plus qu’une question de temps avant que ce platformer frénétique se fraye un chemin vers les ludothèques consoles et PC. Attention cependant, le tweet n’annonçant aucune console en particulier, rien n’indique pour le moment une sortie sur tout les supports ni même si elle sera uniforme. Cependant, vu que son précédent titre est même disponible sur grille-pains et micro-ondes, on peut imaginer que ce sera le cas.

Pour information, Exit the Gungeon reprend la formule bullet-hell rogue-like de son aîné mais abandonne la vue du dessus pour une vue laterale, propice au genre de la plate-forme. Cependant, le concept reste similaire, puisqu’il s’agit toujours d’esquiver des projectiles venant de toutes les directions et de descendre vos assaillants, tout ce beau monde pavant votre route vers la sortie. Bien entendu, pour ajouter du piment à votre ascension, votre arme changera de forme régulièrement vous obligeant par conséquent à vous adapter sans perdre le fil de l’action.

Enter the Gungeon has surpassed three million copies sold and we're so thankful for the community's support!

Excited to release House of the Gundead to arcades and Exit the Gungeon on PC and consoles early this year!https://t.co/AHdRfzuVXw pic.twitter.com/mTgj7MzGvX

— Enter the Gungeon (@DodgeRollGames) January 7, 2020