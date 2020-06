Le jeu indé français Survival Bunker lance son financement participatif

Le jeu vidéo est bien souvent porteur de belles aventures humaines, que ce soit l’histoire d’une petite équipe soudée qui réussira au forceps à sortir un Goldeneye sur N64, ou plus récemment celle du créateur de Minecraft, digne représentant des success stories. Et aujourd’hui nous tenions à vous présenter l’histoire de Frédéric, développeur français, qui a récemment créé son studio “df Game Studio” et le jeu qui va avec : Survival Bunker. Mais avant de vous parler de son financement, quelques mots sur le projet.

À mi chemin entre le jeu de survie et le jeu de gestion, Survival Bunker vous place en tant que responsable de ce dernier bastion (presque) de la vie humaine, où vous devrez bien entendu gérer vos ressources (nourriture, énergie) mais aussi les besoins de vos habitants, un peu à la manière des Sims. Annoncé comme corsé par son concepteur, le jeu n’hésitera pas à liquider l’intégralité de vos habitants en cas de mauvaise gestion. Rassurez-vous, vous pourrez envoyer quelques uns de vos habitants à l’extérieur pour partir en quête des fameuses ressources. Toutefois, prenez garde à ne pas trop amasser de richesse, sinon vous risqueriez d’attirer les pirates du coin.

En effet, à l’image d’un Fallout Shelter, des ennemis débarqueront de temps à autres, et pas pour prendre le thé. Vous pourrez donc armer vos habitants en conséquence afin de botter quelques fesses à la mode de chez vous. Mais là ou Survival Bunker se démarque des références citées, c’est sur sa mécanique de choix, impliquant de facto divers résultats en fonction des décisions que vous prendrez, et sur les arbres de compétences de chaque habitant.

Exit donc les personnages sans âmes, ici chaque individu compte, et se développera en fonction des tâches qu’il réalisera au sein de votre bunker. Une approche “sentimentale” renforcée par les liens que peuvent avoir les différents habitants entre eux, augmentant l’impact des différentes épreuves que vous rencontrerez en chemin. Maladie, panne, tempête étant monnaie courante ici, la perte d’un habitant pourrait nuire au moral de ses proches, gardez donc tout cela en tête lorsque vous jouerez !

Si la hype vous gagne, sachez que vous pouvez être acteur du jeu en participant à sa levée de fonds participative sur Tipee. Les dons commencent à partir de 1€ et permettront au concepteur d’investir dans les outils manquant au développement du jeu.