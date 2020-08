Raji: An Ancient Epic s’offre l’exclusivité console sur Switch

Raji: An Ancient Epic et ses mythologies arrivent dès aujourd’hui sur Nintendo Switch.

Dévoilé il y a de ça quelques années et développé par Nodding Heads Games, Raji: An Ancient Epic s’est offert une toute nouvelle présentation lors du dernier Indie World de Nintendo que nous avons eu le plaisir de découvrir ce soir. Ce titre d’action-aventure n’a certainement pas pour ambition de réinventer la roue, mais bien de nous faire vivre un voyage unique au cœur d’histoires et d’aventures épiques, tirées des mythologies indoue et balinaise. Pour tout vous dire, il s’agit certainement de l’une des meilleures annonces de la présentation, et nous espérons que les joueurs seront au rendez-vous pour soutenir ce projet venu d’Inde.

Même si la forme est évidemment différente, ce jeu nous rappelle énormément Aurion : L’Héritage des Kori-Odan, le jeu africain développé par le studio Kiro’o Games et qui avait lui aussi pour ambition de nous faire découvrir la culture et les coutumes d’un peuple de manière ludique. Bien entendu, il s’agit de projets qui nous touchent et qui nous tapent dans l’œil, car ils offrent un regard différent sur le jeu vidéo, et nous font voyager dans des univers aux mythes et légendes encore très peu, voire pas du tout traités à l’heure actuelle.

Aussi, nous devons rappeler que ces projets, venus de pays où le développement de jeux vidéo n’en est qu’à ses débuts pour des raisons économiques évidentes, n’aboutissent que rarement à des chefs-d’œuvre. Pour autant, comme nous le disions plus haut, il est finalement important pour l’avenir du jeu vidéo de soutenir ce genre de titres, qui sont en fait les prémices de quelque chose que l’on espère beaucoup plus grand dans le futur. De plus, sans vouloir tomber dans la news politique, il faut bien dire que lorsque l’on connaît la place de la femme en Inde, que nous avons le plaisir de voir que l’un des fondateurs de Nodding Heads Games est une femme, et que c’est elle qui s’occupe de présenter le jeu, cela n’est pas du tout anodin.

Donc si vous souhaitez découvrir un pan de la culture indienne, que ce soit sur le plan spirituel ou architectural, sachez que vous pouvez dès à présent vous procurer Raji: An Ancient Epic, exclusivement sur Nintendo Switch, et d’ici la fin de l’année sur PC, PS4 et Xbox One.