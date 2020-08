Hades, le dernier Supergiant Games, déverse son Enfer sur Switch

Difficile de dire si on est convaincu par la dernière présentation de Nintendo (puisqu’on a l’habitude de voir des gens se plaindre pour tout et n’importe quoi aujourd’hui), mais personne ne pourra nier qu’elle a démarré avec un certain panache. Effectivement, pour mettre le feu à cette présentation (et aussi pour y annoncer ses deux thèmes majeurs : Diablo-like et mythologies en l’occurrence), c’est un titre connu des joueurs PC qui s’annonce sur Nintendo Switch puisqu’il s’agit d’Hades, le Rogue-like dungeon-crawler signé Supergiant.

Et pour réchauffer l’ambiance, quoi de mieux qu’un trailer animé ? Ce dernier nous permet de découvrir avec de nouvelles perspectives ce qui vous attend dans le jeu et c’est nul autre qu’un voyage en Enfer. Votre mission : vous en enfuir. Bon, visiblement, vous n’êtes pas seuls dans votre périple puisque vous pouvez faire appel à différents dieux du panthéons olympiens (on ne parle pas de Marseille, là, laissez-les où ils sont) et si jamais ça ne suffisait pas, votre épée, votre arc et vos différents sorts devraient vous permettre de tirer votre épingle du jeu.

Et de la ressource, il vous en faudra parce que le dieu des Enfers, il est pas vraiment chaud pour vous laisser filer. Dans les faits, ça se résume en une multitude d’obstacles divers et variés tels que des serpents géants qui crachent des flammes et toutes sortes de bestioles tout aussi mythiques que vos alliés. Ceci dit, c’est un Rogue-like et se faire dessouder fait aussi partie du game alors tout baigne ! En somme, un jeu d’action bien sympathique qui vous permettra de vous réchauffer en fin d’année puisqu’il sera disponible durant l’automne.

Notez que, si vous l’avez commencé sur PC et que l’envie vous prend d’attendre une sortie Switch pour reprendre la partie, Hades disposera de l’option cross-save, option qui vous permettra donc de transférer votre sauvegarde d’un support à un autre pour poursuivre votre partie. Sur ces jolis mots, on vous indique que la Switch est le seul support console sur lequel le soft est attendu pour le moment. On vous indiquera plus tard si jamais cela finit par changer.