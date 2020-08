Supergiant Games fête ses 10 ans avec de somptueux vinyles

Supergiant Games s’est rendu dans les très célèbres studios d’Abbey Road pour charmer les fans de leurs OST.

Le temps passe et le studio Supergiant Games, aussi discret que talentueux, vient de fêter ses 10 années d’activité. Enfin, plus exactement ses 11 ans puisqu’il a été créé en 2009, mais c’est bien de la célébration des 10 ans que l’on va vous parler aujourd’hui. Sur cette période finalement plutôt courte, l’équipe aura tout de même eu le temps de créer 4 titres que sont Bastion, Transistor, Pyre, et le petit dernier, Hades (toujours en early access).

Pour autant, après 10 ans d’existence et 4 succès en poche, Supergiant Games semble continuer de faire sa petite tambouille dans son coin comme au premier jour, sans pression et expérimentant des genres différents, mais toujours avec cette même touche artistique si reconnaissable et chatoyante.

Mais même si la direction artistique de leurs jeux ne nous a jamais déçu, nous allons surtout parler musique aujourd’hui, un élément qui a toujours bénéficier d’un soin à toute épreuve dans leurs productions. Au coeur de l’équipe nous retrouvons le compositeur Darren Korb, ainsi que la chanteuse Ashley Barrett, deux artistes qui sont devenus au fil des années des piliers du studio, si bien que la plupart des fans doivent certainement pouvoir citer leurs noms sans sourciller, chose finalement pas si commune que ça dans cette industrie.

Nous avons d’ailleurs pu les voir à l’oeuvre en live lors d’un concert orchestral en fin d’année dernière par exemple, et pour aller encore un peu plus loin dans la continuité de leurs 10 années d’existence, ils ont décidé d’offrir aux fans la possibilité de se procurer une magnifique édition vinyle reprenant la liste des morceaux joués en concert. C’est donc dans les mythiques studios d’Abbey Road qu’ils ont capté tout ça pour notre plus grand plaisir.

On retrouve alors deux éditions, une standard et une limitée. La première vous en coûtera 34.99$ et vous retrouverez un packaging rouge à l’instar du vinyle, qui même si cela n’est pas mentionné, devrait être au format 140 ou 150 grammes, ainsi qu’un livret 24 pages contenant notamment les paroles des morceaux chantés. En bonus un code de téléchargement numérique sera inclus, pour télécharger l’album à votre convenance sur Steam ou Bandcamp.

Pour l’édition limité, livret et code de téléchargement seront bien entendu aussi présents, mais le reste diffère, portant le prix à 79.99$. Nous sommes ici face à un packaging et des vinyles noirs, car oui, même si le nombre de morceaux est identique, ce sont bien deux vinyles qui sont présents ici, et dans une qualité supérieure de 180 grammes. Cerise sur le gâteau, limitée à 1000 exemplaires, cette édition sera signée par le compositeur en personne. Malheureusement cette dernière édition vient juste d’être annoncée en rupture de stock, au moment même où nous écrivons ces lignes.

Pour autant l’édition standard dont le contenu reste très attrayant, puisqu’identique à l’édition limitée sur le plan musical, reste encore disponible, et les envois toujours prévus pour l’automne. Cependant 2020 nous a démontré son caractère imprévisible alors gardons en tête que cela peut varier suivant l’évolution des consignes sanitaires. Enfin, on vous laisse avec une petite vidéo making of publiée par le studio, et qui vous aidera peut-être à vous faire passer à la caisse, ou pas.