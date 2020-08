Spiritfarer – Embarquez dès aujourd’hui pour un long voyage

Après une annonce en 2019, c’est lors de ce Nintendo Indie World que l’on apprend la sortie de Spiritfarer annoncée pour aujourd’hui, le 18 août 2020. Même si le studio Thunder Lotus annonce la sortie avec un évènement Nintendo, le jeu sortira simultanément sur PC et consoles également.

Spiritfarer est un jeu de gestion et d’aventures dans lequel le joueur incarne Stella, une passeuse d’âmes, qui navigue sur son bateau pour mener les âmes vers l’au-delà. Pour ce faire, il faudra améliorer ce bateau et il sera possible de pécher, récolter, miner, cuisiner ou même crafter pour avancer sur les eaux et offrir aux âmes des moments inoubliables pour leur dernier voyage. Un mode coop sera également disponible en incarnant un chat nommé Daffodil.

Comme vous l’aurez compris, le jeu porte sur la mort. L’expérience se veut marquante puisqu’il faudra apprendre à laisser partir les voyageurs, avec lesquels le joueur se sera lié d’amitié et aura navigué plusieurs heures. Il faut donc garder à l’esprit que chaque esprit sera de passage et qu’ils ne sont pas destinés à rester sur le bateau. L’occasion de vivre plusieurs adieux déchirants tout au long de la partie.

Après s’être fait connaître avec les très réussis et Jotun et Sundered, Spiritfarer est le 3ème jeu du studio indépendant québécois et leur premier jeu de gestion. Nicolas Guérin, le directeur créatif du jeu, déclare :

“Nous avons pris ce qui est de loin notre production la plus importante et la plus ambitieuse à ce jour, et avons décidé de monter la barre en lançant Spiritfarer simultanément sur presque tous les systèmes existant”

Nuls doutes que Spiritfarer sera à la hauteur de ses prédécesseurs avec les moyens mis en place par le studio. L’univers du jeu si particulier et l’originalité de l’omniprésence du départ et de la mort nous offriront une aventure à la fois épique et poétique.

Embarquez dès aujourd’hui sur Spiritfarer disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC via Steam, Epic Games Store et GOG.com. Le jeu est aussi disponible sur le Xbox Game Pass et Google Stadia.