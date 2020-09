Final Fantasy XVI se dévoile sous la coupe de Naoki Yoshida

Final Fantasy XVI s’est illustré au cours d’un long trailer lors de la dernière présentation PS5.

Les rumeurs étaient insistantes concernant l’annonce de Final Fantasy XVI, nous étions donc beaucoup à espérer le voir lors de la présentation PS5 de ce soir, et nous n’avons pas été déçu puisqu’il a été le jeu d’ouverture. La première chose qui nous a frappé, c’est la qualité aléatoire des graphismes, passant de séquences absolument sublimes, à d’autres beaucoup moins reluisantes.

Cela pourrait déjà nous indiquer que contrairement à ce que disaient les rumeurs, le jeu ne semble pas être si avancé que cela dans son développement, et cela saute d’autant plus aux yeux que l’on a plus eu l’impression d’assister à une sorte de collage de pleins d’éléments graphiques, plutôt qu’à une vraie belle présentation bien ficelée.

Pour autant, si la qualité graphique de ce trailer intitulé Awakening aurait pu être plus soignée pour une première présentation, il faut bien avouer que plusieurs choses nous rassurent et nous encourage à croire très fort en cet épisode. Pour commencer il s’agira d’une aventure solo qui nous ramènera très clairement aux sources de la série et de ses Cristaux, et nous ne pouvons qu’être heureux de ce retour à de la fantasy.

De plus, encore une fois les rumeurs disaient vraies, et c’est bien Naoki Yoshida qui se trouve être aux commandes de ce nouvel opus. Et quand on voit ce qu’il a réalisé avec Final Fantasy XIV, on ne peut que lui faire entièrement confiance pour nous surprendre et nous émerveiller. C’est une lourde charge qu’il porte sur ses épaules, surtout que le développement de Final Fantasy XVI se déroule en parallèle de son travail sur le MMORPG de Square Enix.

Enfin, beaucoup de questions nous sont passé par la tête au premier visionnage de ce trailer long de tout de même 4 minutes, et après plusieurs visionnages il y a fort à parier que beaucoup d’autres questions viendront nous traverser l’esprit. Pourrons-nous enfin retrouver une vraie carte du monde à survoler ? Y a t-il un lien avec Final Fantasy XV aux vues de la mise en scène des Primordiaux ? S’agira-t-il encore d’un monde ouvert, ou sera-t-il un peu plus dirigiste pour une expérience plus contrôlée ?

Malheureusement, nous devrons nous contenter encore longtemps d’émettre des hypothèses et de créer des théories, puisqu’on ne devrait pas revoir de nouvelles images de Final Fantasy XVI avant une petite année. Il s’agit donc d’une belle opération de la part de Sony, s’offrant une exclusivité de taille, mais pour les joueurs, à l’aube du lancement des précommandes de la PS5, il s’agit encore d’un rêve bien éloigné.