Final Fantasy XVI pour confirmer le retour en force de la licence ?

Final Fantasy XVI devrait logiquement sortir sur PlayStation 5, mais que peut-on en attendre ?

Alors que Final Fantasy VII Remake vient de sortir et que nous avons pris une claque incroyable en le parcourant, nous nous sommes dit qu’il serait maintenant intéressant de nous tourner un peu vers l’avenir. Le futur de la grande saga Final Fantasy devrait en toute vraisemblance être composé de Final Fantasy VII Remake 2 et de Final Fantasy XVI. En tout cas, dans un avenir plus ou moins proche, c’est ce que l’on imagine, surtout que l’épisode XIV (MMORPG) est quant à lui dans une dynamique qui devrait le faire tenir encore au moins encore cinq ans.

Mais avant de parler de l’hypothétique seizième opus, attardons-nous sur les dix dernières années de la licence, en ce qui concerne les épisodes canoniques d’envergure, et avant la sortie de Final Fantasy VII Remake. Nous avons eu droit à Final Fantasy XIII, XIII-2, Lightning Returns, XIV, et XV. Dans ce lot, seul Final Fantasy XIV, qui est donc un MMORPG, a su s’attirer un succès critique et commercial assez unanime. Pour ce qui est des autres titres, et malgré leurs qualités, ils étaient loin, même très loin de faire l’unanimité auprès des joueurs, et c’est d’ailleurs toujours le cas.

Pour autant, ces jeux en étaient-ils mauvais ? Absolument pas, et nous pouvons d’ailleurs voir en regardant leurs notes Metacritic de l’époque, qu’en moyenne, ils étaient même plutôt dans le haut du panier, jugez plutôt :

Final Fantasy XIII (2010) – 83/100

Final Fantasy XIII-2 (2012) – 79/100

Final Fantasy Lightning Returns (2014) – 66/100

Final Fantasy XV (2016) – 81/100

Mis à part l’épisode Lightning Returns qui fait office d’accident de parcours, on peut donc constater que les notes étaient en moyenne plutôt bonnes. De ce fait, on pourrait donc se dire qu’il n’y a rien de bien particulier à retenir de tout ça, et même que finalement, la série a bien su se remettre en selle avec l’épisode XV. Mais regardez plutôt les notes Metacritic accordées aux épisodes ci-dessous, hors MMORPG :

Final Fantasy VII (1997) – 92/100

Final Fantasy VIII (1999) – 90/100

Final Fantasy IX (2001) – 94/100

Final Fantasy X (2002) – 92/100

Final Fantasy X-2 (2004) – 85/100

Final Fantasy XII (2007) – 92/100

On peut constater que dans nos deux listes, nous retrouvons une erreur de parcours indiquée en rouge. On constate alors qu’à une époque, une “erreur de parcours” signifiait pour la série, recevoir une moyenne de 85/100, alors que quand tout allait bien, les jeux étaient tous sans exception portés au panthéon du genre. Mais sur les 10 dernière années, le meilleur opus de la série n’a même pas réussi à égaler le plus mauvais de l’époque, toujours sur la base de la moyenne obtenue.

Ce que nous voulions mettre en avant, c’est que la série n’est pas devenue mauvaise, loin de là. Mais en cherchant à se renouveler, qu’il s’agisse du système de combat du XIII, de la gestion du temps dans Lightning Returns, ou du monde ouvert du XV, nous sommes passé de l’excellence, à juste de bons jeux. À cause de cela, l’aura de la série s’est petit à petit ébréchée, et même si commercialement le dernier épisode s’est très bien vendu (+ de 9 millions), il aura laissé un goût amer dans la bouche des joueurs, notamment à cause d’un développement chaotique et d’une politique de DLC assez opaque.

Nous sommes maintenant en 2020, Final Fantasy VII Remake vient de sortir dans le commerce, et sa moyenne Metacritic s’est maintenant stabilisée à 88/100, ce qui fait de lui le premier Final Fantasy hors MMORPG à se rapprocher des standards de la grande époque, en plus de 10 ans. Mais cela n’est pas dû au hasard, et il a fallu énormément de travail pour en arriver là.

Une formule arrivée à maturité ?

Si l’on regarde Final Fantasy VII Remake, on se rend vraiment compte que la dernière décennie a très largement servi à en façonner sa forme. On y retrouve une barre ATB, un système de Choc, ainsi qu’un sphérier pour améliorer les armes, basés sur ce que l’on pouvait retrouver dans Final Fantasy XIII. Et Final Fantasy XV de son côté semble avoir servi de prototype afin de pouvoir expérimenter l’action en temps réelle, et l’on remarque même que les invocations ont elles aussi conservé un peu l’esprit Final Fantasy XV, pour le Remake.

Bien entendu, pour lier le tout, nous avons la sève héritée de Final Fantasy VII, ses Matérias, ses attaques spéciales, etc. Mais ce qu’il faut retenir, c’est que côté gameplay, Square Enix semble avoir trouvé un excellent compromis entre action pure et tour par tour dans le Remake, alors qu’ils essayent de s’extirper du tour par tour classique depuis si longtemps. L’action est ici plus maîtrisée, les animations mieux chorégraphiées, la caméra mieux gérée… Bref nous pouvons dire qu’avec ce Remake, leur travail est enfin arrivé à maturité, ce qui n’augure que du bon pour la suite, avec un système dont la base pourrait devenir leur nouveau standard, et dont Final Fantasy XVI pourrait bien tirer partie pour commencer.

Final Fantasy XVI sous la coupe de Naoki Yoshida ?

Pour le moment nous l’appelons XVI, mais c’est un nom qui n’a nullement été confirmé, et Square Enix pourrait bien vouloir l’appeler autrement. Pour autant nous savons, comme nous l’avons évoqué plus haut, qu’il ne s’agira pas d’un MMORPG, l’opus XIV étant actuellement au sommet de sa forme et ayant encore au moins une extension à nous offrir.

Nous savons aussi qu’au moins deux projets d’envergure sont en développement dans les divisions 1 et 3 de Square Enix, et le tout à destination de la prochaine génération de consoles. La division 1, dont Yoshinori Kitase est à la tête, est responsable de Final Fantasy VII Remake, et nous pouvons facilement imaginer que la suite du Remake ne sera pas réalisée par la même équipe qui sera aussi à l’origine de Final Fantasy XVI, surtout quand on voit la quantité de travail que le Remake demande.

Du coup, la division 3 serait toute trouvée pour accueillir le développement de Final Fantasy XVI. Cela aurait d’autant plus de sens que le producteur de cette division n’est autre que Naoki Yoshida, l’homme qui porte Final Fantasy XIV sur ses épaules depuis plus de 7 ans, et qui a su amener ce jeu au sommet, lui permettant même de lutter face au géant World of Wacraft dans le monde des MMORPG à abonnement. Plus qu’un simple technicien, Naoki Yoshida est avant tout un passionné amoureux de la licence pour laquelle il travaille, et les joueurs l’apprécient énormément pour son côté humain et sa façon de communiquer. Son projet au sein de la division 3 est en développement depuis un bon moment maintenant, mais il reste à savoir s’il s’agira bel et bien de Final Fantasy XVI.

En ce qui nous concerne, et cela avait aussi été le souhait de Naoki Yoshida lorsqu’il avait répondu à une séance de questions/réponses lors du Fan Fest de Paris en 2019, nous aimerions voir un retour à la fantasy, comme celle que nous pouvions trouver dans le neuvième opus. L’image qui avait d’ailleurs été dévoilée lors de l’annonce du nouveau projet de la division 3 allait elle aussi plutôt dans ce sens.

On y voyait un aéronef survoler une map gigantesque (voir ci-dessus), nous renvoyant fatalement à la bonne époque où l’on pouvait naviguer à notre guise sur la carte. Avec une esthétique photo-réaliste à l’échelle, on imagine mal retrouver ce système malheureusement, mais avec un retour de graphismes plus “cartoon”, cela pourrait parfaitement fonctionner, à l’instar d’un certain Ni no Kuni II.

Aussi, avec Final Fantasy VII Remake, ce qui nous a finalement marqué avec le recul, c’est l’absence de réelles prises de décision de la part des personnages de notre équipe. Si on ne leur indique pas quoi faire, ils ne prennent finalement pas de décisions très pertinentes. De ce fait, maintenant que nous avons vu que la base du système de combat possède une certaine maturité, nous ne serions pas contre un retour des Gambits de Final Fantasy XII dans une certaine mesure, et qui permettaient de pré-enregistrer les actions des autres personnages.

Par exemple, le très basique “soigner si vie en dessous de XX%”. Le système complet de Gambits serait un frein au dynamisme des combats, mais une petite touche pour au moins quelques actions basiques serait une idée à creuser.

Au final, très peu de choses sont encore connues sur cet hypothétique Final Fantasy XVI, mais ce qui est certain, c’est qu’il verra bien le jour sur PS5 et Xbox Series X, sauf problème en cours de route. On espère vraiment que les dix années qui viennent de s’écouler auront permis à la série de rebâtir son système de jeu afin d’être enfin parée pour l’avenir, et si nous étions plutôt méfiant il y a encore quelques mois, Final Fantasy VII Remake nous a redonné la petite étincelle d’espoir que nous avions perdue depuis longtemps, en nous prouvant que la licence était bien de retour au sommet.

Et vous, qu’aimeriez-vous voir dans Final Fantasy XVI ?