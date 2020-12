Cyberpunk 2077 – Lettre d’excuse, remboursement et patchs, c’est la crise chez CD Projekt

On attendait encore la réaction de CD Projekt face aux tollés qu’il rencontre avec les versions PlayStation 4 et Xbox One de première génération de Cyberpunk 2077. On était même surpris du silence radio et de la non-réaction du studio depuis le 10 décembre, à croire qu’il avait d’autres chats à fouetter que de s’occuper des nombreux, très nombreux joueurs en colère.

Et il n’y avait pas que les joueurs qui exprimaient leur mécontentement, puisque se sont même joints au mouvement la presse et autres acteurs de l’industrie, comme les influenceurs ou encore Sony, qui aurait décidé de déposer plainte contre le développeur si l’on en croit un utilisateur de Reddit. Cette dernière information est tout de même à prendre avec d’énormes pincettes.

Aussi, CD Projekt a accepté de rembourser les joueurs consoles mécontents de leur achat, dès lors qu’ils se sont procurés une version numérique de Cyberpunk 2077. Et lorsque l’on sait que cela représente près de 74% des ventes en amont de la sortie, cela risque de faire mal au po du studio. Un effort salutaire, surtout lorsque l’on connaît les règles drastiques de remboursement chez Sony et Microsoft.

Pour le moment donc, CD Projekt s’est mis en situation de crise et entend répondre aussi bien que possible à la grogne des joueurs, tout en faisant des gestes commerciaux dans leur direction. Il est clair que le SAV va charbonner ces prochains jours, tant les moutures consoles sont catastrophiques.

Cependant, il n’y a pas que le service après-vente qui va se taper des nuits blanches, puisque les développeurs, les petites mains travailleuses de l’ombre qui doivent déjà être épuisées, vont devoir une nouvelle fois se retrousser les manches et repartir gaiement se manger des heures et des heures de codage en tout genre pour tenter de régler les nombreux problèmes qui entachent l’expérience Cyberpunk 2077.

Des excuses trop tardives ?

Il est rare que des développeurs ou encore des éditeurs doivent s’excuser publiquement du fait d’un produit jugé défaillant. Il faut dire que les joueurs s’estiment, et à juste raison, lésés par la communication de CD Projekt et de Bandai Namco quant aux versions consoles de Cyberpunk 2077.

Alors même que tous savaient que ces moutures seraient exécrables, pas un mot n’a été dit, pas un avertissement donné et pire encore, aucune version presse n’a été envoyée avant la sortie officielle du jeu pour les traditionnels tests. Même les influenceurs n’ont reçu le jeu que sur PC et cela laissait forcément présager le pire pour les PlayStation 4 et Xbox One.

Aussi, et conscient que la crise est là, présente, et ne compte pas repartir aussi vite qu’elle est venue, CD Projekt s’est enfin décidé à diffuser un message, une lettre ouverte et d’excuse, dans laquelle le studio polonais reconnaît ses torts et promet que des patchs vont tout ou presque régler. Voici un extrait qui en dit long :

“Tout d’abord, nous voudrions commencer par nous excuser de ne pas vous avoir montré le jeu sur les consoles ancienne génération de base avant la sortie, et en conséquence, de ne pas vous avoir permis de vous informer correctement sur votre achat. Nous aurions dû porter une plus grande attention aux versions PlayStation 4 et Xbox One, pour qu’elles soient meilleures.”

Ce petit morceau de texte représente bien plus que ce que l’on ne pourrait le croire, puisqu’au-delà même des excuses, c’est bien l’aveu d’un mensonge (sur lequel nous reviendrons) qui ressort. Il est clair que tout le monde savait et que personne n’a rien dit. Et pour écorner son image auprès de ses “clients”, il n’y a rien de pire, ou presque.

Cela s’est d’ailleurs traduit par une chute en bourse de plus de deux milliards d’euros pour le studio qui, heureusement, a pu compter sur quelque huit millions de précommandes pour continuer à bien se porter, le jeu ayant été rentabilisé avant même sa sortie grâce à cela. Mais une chose est claire, les investisseurs, les actionnaires et les joueurs ont perdu confiance.

Il est alors maintenant nécessaire, en vue de se refaire une image, de répondre aux critiques, de faire son mea culpa et de promettre (encore) des choses, tout en veillant à éviter de nouveaux débats, comme celui concernant le crunch qui les avait déjà mis dans une position assez délicate.

Patchs et remboursement

Voilà qui en dit long sur la crise que traverse actuellement CD Projekt et en plus de ces excuses peut-être trop tardives pour bon nombre de consommateurs, le studio promet l’arrivée prochaine de deux très gros patchs qui devraient régler la plupart des problèmes que rencontrent les joueurs. Des soucis techniques pour la plupart qui vont d’un framerate totalement à la ramasse, à l’apparition très tardive de textures en passant par une ville éteinte et morte par rapport à la version PC.

Le premier patch arrivera en janvier et sera suivi en février d’un second qui, à eux deux, rapprocheront l’expérience de jeu des versions de la nouvelle génération et PC. Le développeur prévient aussi qu’il ne pourra néanmoins pas rendre le jeu aussi beau et solide que sur ces supports. Mais ce n’est de toute façon pas ce qu’attendent les joueurs, ils veulent juste pouvoir profiter du jeu dans des conditions au moins normales.

Que les joueurs PC se rassurent aussi, ils recevront toujours des correctifs pour leur version, car là non plus, on ne baigne pas dans le bonheur ; même si c’est tout à fait jouable et franchement immersif, reste que c’est terriblement gourmand et que beaucoup de bugs en tous genres sont encore trop présents.

Concernant les remboursements, il vous suffit de vous servir du système de remboursement du PSN ou du Xbox Live pour les demander. Normalement, cela devrait passer, même si le jeu a déjà été installé, CD Projekt prenant à sa charge les différents renflouements. Cependant, pour les personnes ayant acheté des versions physiques, les choses risquent d’être plus compliquées.

En effet, il vous sera demandé dans un premier temps de contacter votre revendeur pour demander le remboursement de votre jeu, si cela ne passe pas, vous devez adresser, avant le 21 décembre prochain, un courrier aux Polonais via l’adresse suivante, helpmerefund@cdprojekt.com, pour tenter de récupérer votre argent. Bonne chance à ceux qui vont tenter l’opération.

Enfin, nous espérons, et alors que nous n’avons encore rien vu de ces versions, que le patch nouvelle génération pour Cyberpunk 2077 sera à la hauteur des attentes, surtout qu’il n’est pas disponible à la sortie. Croisons les doigts pour que tout ce qui se passe actuellement n’impacte pas la qualité des moutures PlayStation 5 et Xbox Series X|S.