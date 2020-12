Cyberpunk 2077 – Des versions PlayStation 4 Fat et Xbox One honteuses ?

Qu’on se le dise, l’expérience optimale actuelle de Cyberpunk 2077 n’est pas atteignable sur consoles de salon, mais bien sur un bon gros PC bien costaud.

Cependant, nos essais maison sur PlayStation 4 Pro et Xbox One X n’ont pas été si horribles que cela et même plutôt concluants, même si techniquement, c’est en-deçà de ce que le jeu donne sur une grosse bécane équipée d’une belle RTX des familles.

Néanmoins, ne vous y trompez pas, Cyberpunk 2077 connaît aussi quelques “soucis” sur PC. L’optimisation et l’environnement technique demandent encore à être pacthés pour rendre le jeu bien plus smooth et surtout moins buggé, parce que là, on a parfois le droit à quelques séquences paraissant sorties d’un film burlesque, avec des PNJ aux fraises, des flics qui se téléportent pendant les cinématiques ou encore notre pote Jacky qui se tape un trip mineur en s’écroulant et disparaissant sous le sol.

Malgré tout, l’expérience est pour le moment loin d’être déplaisante, mais on voit bien que CD Projekt RED a encore un peu de boulot à effectuer sur le jeu avant que celui-ci devienne stable et plus solide. Mais ce qui nous intéresse aujourd’hui, au-delà de ce premier constat technique, ce sont les versions PlayStation 4 et Xbox One tournant sur les premières générations de ces consoles, dites respectivement Fat et One tout court.

En toute transparence, nous n’y avons pas touché, car nous ne possédons tout simplement plus ces antiquités qui font pourtant encore tourner des titres bien gourmands sortis cette année sans trop broncher. Eh bien, il s’avérerait, d’après les premiers retours, que cela est tout simplement catastrophique, si l’on en croit un de nos confrères de chez Gamekult notamment qui sait généralement de quoi il parle.

Gautoz est un spécialiste du gaming PC et un très fin connaisseur, et lors d’un live réalisé hier pour le compte du site pour lequel il travaille, il a diffusé la version PlayStation 4 du jeu en appelant les joueurs ayant précommandé Cyberpunk 2077 pour y jouer sur ce vieux hardware de 2013 à tout simplement annuler leur commande.

Si jamais vous étiez intéressé par les versions PS4 et Xbox One de #Cyberpunk2077, voilà une petite mise en garde officielle de @gautoz D'ailleurs, il est toujours en #GKLive par ici : https://t.co/AXs1ehvKtA pic.twitter.com/Z0E4bOOvGB — Gamekult Jeux Video (@Gamekult) December 9, 2020

Il faut dire que ce qu’il nous a montré est effroyable et à titre de comparaison, il faut remonter à un certain La Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor pour constater telle faillite sur un jeu AAA cross-génération. Mais, pour que vous vous fassiez une idée précise et plus claire de cette honteuse version, rien de tel que quelques vidéos à visionner témoignant d’un framerate à la ramasse et d’une réalisation technique cassée.

Et un dernier venant encore une fois directement du #GKLive (toujours l’introduction du jeu, mais avec cette fois-ci un vrai accès à l’open world) pic.twitter.com/0KpKvAKfe5 — Gamekult Jeux Video (@Gamekult) December 9, 2020

Avouez que c’est la douche froide, surtout que CD Projekt avait affirmé qu’après le patch sorti hier, les versions consoles seraient au niveau de ce à quoi on s’attendait. On ne peut que saluer la transparence de Gautoz et de la rédaction de Gamekult sur ce coup, qui font cela non pour se faire de la pub, mais bien dans un but préventif et nous les rejoignons dans leur analyse, fuyez pauvres fous.

Enfin, nous ne pouvons que vous conseiller d’aller faire un tour sur YouTube pour vous rendre compte des dégâts par vous-même, certaines vidéos capturées sur PS4 Fat et les premières Xbox One parlant d’elles-mêmes. Rassurez-vous par contre, on le redit, sur Pro et One X, cela se passe déjà beaucoup mieux, mais CD Projekt RED semble avoir tout simplement sacrifié les premières versions de nos consoles chéries, la fin d’un cycle, que voulez-vous.