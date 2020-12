Cyberpunk 2077 – Trailer de lancement, message caché et DLC gratuits !

Vous en avez peut-être marre d’entendre parler de Cyberpunk 2077, mais c’est le jeu qui fait forcément l’actualité en cette période, surtout qu’à côté, aucune autre grosse production ne voit le jour. Il faut dire qu’on l’attend tous de pied ferme depuis huit ans et que forcément, ça joue un peu sur notre impatience d’être à demain, jour de sortie du jeu.

Pour faire les choses comme il se doit, CD Projekt RED a d’ailleurs diffusé un joli trailer de lancement mettant bien dans l’ambiance des rues dangereuses et remplies de godemichets de Night City (oui, il fallait bien qu’on le dise nous aussi un jour). Bande-annonce qui cache d’ailleurs un petit secret annonçant de grandes choses à venir.

Il s’agit donc d’un message caché découvert par nos confrères de PC Gamer. Un billet dont CD Projekt RED a le secret puisque le studio a utilisé la couleur Pantone 3945 C pour l’insérer en douce dans cette bande-annonce. Disponible uniquement en anglais, le screen ci-dessous vous permettra de vous faire une idée plus concrète du procédé.

Aussi, puisque vous êtes adorables, nous avons décidé de vous traduire ce message que les développeurs nous adressent à tous.

L’attente pour Cyberpunk 2077 est presque terminée. Ce fut un sacré voyage et nous tenons avant tout à remercier chacun de vous pour avoir été auprès de nous tout du long. Nous savons qu’il y a une véritable attente autour du jeu, et très bientôt, vous pourrez constater si oui ou non nous avons répondu à vos attentes.

Un jour de lancement est toujours un mélange d’excitation et de stress constant, et comme ce jeu est le premier que nous développons et qui n’est pas intitulé The Witcher, nous mentirions si nous vous disions que nous ne sommes pas anxieux quant à savoir ce que vous pensez du jeu. Avec ce trailer de lancement, nous montrons que nous sommes prêts à amorcer le changement et voir passer Cyberpunk 2077 de nos mains aux vôtres. Nous voulions vous proposer notre monde le plus immersif que nous ayons fait à ce jour, et nous pensons que les histoires que vous découvrirez, les relations que vous forgerez durant votre périple à Night City, vous resteront en mémoire un long moment.

Nous avions annoncé il y a quelque temps que des extensions verraient le jour, et bien que nous ne soyons pas encore prêts à en dire plus, nous pouvons déjà vous affirmer que nous avons beaucoup appris de notre travail réalisé sur Hearts of Stone et Blood & Wine. Les extensions prévues vous emmèneront encore plus profondément dans le monde de Cyberpunk 2077, offrant un contenu conséquent se basant sur l’histoire et des récits aux choix impactants que vous n’êtes pas prêt d’oublier.

Mais avant d’en arriver là, nous allons d’abord mettre en place notre programme de DLC gratuit pour début 2021. Comme avec The Witcher 3, attendez-vous à recevoir de nombreux packs de DLC gratuits dans Night City, contenant pas mal de choses cool qui apporteront encore plus de vie à ce sombre futur. Nous espérons que vous êtes impatients de les découvrir.

Nous désirons clore ce message par une demande. Une fois que vous aurez terminé votre aventure, nous voudrions que vous reveniez vers nous et que vous nous racontiez votre histoire, que vous nous disiez qui était votre V. Nos forums et réseaux sociaux sont là pour vous. Nous voulons savoir comment vous avez trouvé Night City et quels ont été vos choix. Nous avons créé un gigantesque monde pour que vous puissiez vous y plonger, racontez-nous votre histoire.

CD Projekt Team.