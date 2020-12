Cyberpunk 2077 – Découvrez les notes de la presse française et étrangère

Cyberpunk 2077 promet de faire couler beaucoup, beaucoup d’encre dans les semaines à venir. Sortant le 10 décembre prochain, la presse dans sa grande majorité a déjà pu rendre son verdict sur le nouvel étalon RPG de CD Projekt RED, studio polonais que l’on rappelle père de la fantastique saga vidéoludique The Witcher.

En attendant notre test, qui ne sera pas pour demain malheureusement (nous n’avons pas encore reçu le jeu…), on vous propose donc par le biais de cet article de prendre connaissance d’une partie, représentative tout de même, des notes que la presse française et étrangère ont accordées au jeu.

Autant dire que c’est du très bon dans l’ensemble, le titre se récoltant un joli score de 91/100 sur Metacritic à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Cependant, des voix discordantes se font entendre, dont une très intéressante, mais nous reviendrons là-dessus en fin d’article. En attendant, et vous connaissez la musique, voici le petit récapitulatif des notes sur une sélection, comprenez qu’il nous est impossible de renseigner la chose pour tous les sites mondiaux.

Notes de la presse étrangère :

God is a Geek : 10/10

The Digital Fix : 10/10

IGN Japan : 10/10

Windows Central : 5/5

VG247 : 5/5

VGC : 5/5

GameSpew : 10/10

Gamesradar+ : 5/5

PC Games : 10/10

TheGamer : 5/5

Areajugones : 9.5/10

IGN : 9/10

Game Informer : 9/10

Gamespot : 7/10

PC Gamer : 78/100

Trusted Reviews : 4/5

Screen Rant : 4/5

Notes de la presse française :

Gameblog : 10/10

Jeuxvideo.com : 17/20

Millenium : 85/100

Jeuxactu : 17/20

Numerama : 4/5

Le Monde : 5/6

GamerGen : 19/20

Gamekult : 7/10

Clubic : 9/10

De très très bonnes notes donc pour ce Cyberpunk 2077 dont les grandes qualités narratives sont mises en avant, ainsi que son gameplay très fourre-tout et la qualité de son univers. Sauf que voilà, le jeu n’est pas exempt de défauts et les notes ne le reflètent peut-être parfois pas assez. Trop court pour certains, blindé de bugs pour tout le monde et finalement un peu moins ambitieux que prévu, le titre de CD Projekt essuie aussi quelques critiques.

Mais globalement, pour la presse spécialisée, le jeu tient ses engagements et ouvre la voie à une nouvelle génération de RPG. Alors pas la révolution annoncée, pas une claque à la hauteur de celle de The Witcher 3, mais bien une évolution qui va dans le bon sens du genre. À noter que les tests ont tous été réalisés sur la version PC de Cyberpunk 2077.

Enfin, certaines voix ayant déjà fait le jeu se font entendre d’ailleurs et vont plus dans le sens de la déception. C’est notamment le cas de l’influenceur (nous détestons ce mot) ExServ qui critique notamment un monde ouvert sans saveur et des promesses non tenues. Si vous désirez prendre connaissance de sa très intéressante réflexion, direction le Twitter du monsieur qui a fait un thread pour l’occasion.