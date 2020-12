Cyberpunk 2077 – À quelle heure pourrez-vous jouer au jeu le 10 décembre ?

S’il y a bien une chose qui est sûre, c’est que Cyberpunk 2077 est sur le point de voir le jour, suffit de voir le compte à rebours lancé sur le compte Twitter officiel du jeu ou encore les différents indices disséminés ici et là pour que l’on en soit certain. Car rappelez-vous, il n’y a pas si longtemps, on en était aussi persuadé et pourtant tout est tombé à l’eau avec l’annonce en dernière minute d’un nouveau report du titre par CD Projekt RED.

Mais cette fois-ci on y croit dur comme fer et rien ne pourra empêcher Cyberpunk 2077 de voir le jour, hormis une catastrophe d’ampleur mondiale et apocalyptique peut-être. Aussi, après avoir communiqué sur le NDA concernant le stream et autre vidéo tournant autour du jeu, voilà que le studio communique sur la mise à disposition de ce dernier le 10 décembre prochain sur chacun de ses territoires de sorties.

Chose peu commune de la part des développeurs, et même des éditeurs, et geste que nous saluons donc tant cette question de l’heure de sortie exacte d’un jeu sur notre sol revient souvent sur divers forums, comme ceux de Steam par exemple.

Et donc en ce qui concerne le territoire français, les heureux acquéreurs de Cyberpunk 2077 pourront le lancer dès 1h du matin, sachant que cela ne concerne là que les détenteurs de versions numériques du jeu.

Oui, car si vous possédez le titre en version boite récupérée en avance comme c’est très souvent le cas (donc forcément sur PlayStation 4 ou Xbox One, les moutures PC et Stadia étant numériques), vous pourrez insérer votre belle galette et lancer votre partie comme bon vous semble.

D’ailleurs, des versions PlayStation 4 du jeu se promènent déjà dans la nature et comme d’habitude nous ne pouvons que vous conseiller de faire attention aux spoils qui pourraient arriver assez rapidement maintenant.

Enfin, nous vous proposons en lecture notre Poing Focus consacré à Cyberpunk 2077 qui revient sur le développement du jeu et vous offre un tour d’horizon garanti sans spoiler du titre.