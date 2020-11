Cyberpunk 2077 s’offre du gameplay sur PlayStation 5 et PS4 Pro

Le 10 décembre est une date à marquer d’une jolie croix sur chaque calendrier dans chaque foyer de gamer de ce monde en partie confiné. Pourquoi ? Parce que l’on va enfin avoir le droit de goûter à ce fameux Cyberpunk 2077 après moult reports, dont un de dernière minute très mal passé, et plus de huit ans d’attente, le titre ayant tout de même été annoncé en mai 2012.

L’impatience se fait de plus en plus ressentir et la pression monte en flèche à l’approche de ce qui est annoncé comme le RPG ultime de cette génération, celui qui remettra tout le monde d’accord et redéfinira un genre de par sa qualité visuelle, sa profondeur, son univers et ses mécaniques de jeu. Cyberpunk 2077 ne peut décevoir et ne le doit pas, car il serait alors plus qu’un échec, une véritable tragédie pour son studio qui mise énormément dessus.

Mais savoir si oui ou non Cyberpunk 2077 tiendra ses promesses n’est pas la question ici. Il n’y en a d’ailleurs pas, puisque l’on va parler des versions PlayStation 5 et 4 pro du jeu. Cd Projeckt Red vient en effet de diffuser sur YouTube six minutes de gameplay de la bête mêlant les deux supports. Si la majeure partie de la vidéo se concentre sur la version “old-gen”, près de deux minutes nous montrent ce que le titre donnera sur PlayStation 5.

Forcément, sur PlayStation 5, Cyberpunk 2077 a une autre allure et s’en sort beaucoup mieux, mais la version PS4 Pro, bien que moins clinquante et détaillée, s’en sort tout de même avec les honneurs. Ce n’est pas à tomber par terre, mais c’est au moins fluide et plutôt joli. On nous y présente l’une des trois introductions du jeu avec en prime quelques dialogues, voyages en voiture dans le désert ou à Night City et même l’outil de création du personnage.

Enfin, on serait curieux de savoir de ce que vous pensez de ces deux versions, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques en commentaire.