Cyberpunk sera-t-il un jeu à éviter pour les streamers ?

Allez, encore un peu de patience. Dans moins d’un mois sortira ce qui sera l’un des jeux les plus ambitieux de ces dix dernières années, Cyberpunk 2077.

CD PROJEKT RED est dans sa dernière ligne droite de développement et tout semble se dérouler sans accroc, si on en croit la page Twitter qui semble sereine. Pas de retard, pas de drama, pas d’annonces catastrophes de dernière minutes. Bref, un ciel clément.

Mais quand on prend la peine de chercher un peu plus loin, on peut voir un autre souci arriver au loin.

Depuis plusieurs mois, Twitch assène plusieurs coups durs à ses streamers en durcissant la règlementation sur les contenus sexuellement suggestifs et surtout, ce qui a fait très mal à certains, les fameux DMCA, les droits d’auteurs réclamés par les maisons de disques.

Bon ok mais quel rapport avec Cyberpunk 2077 ? Eh bien il se trouve que le jeu contiendra des scènes de sexe explicites selon une image de l’arrière de la jaquette parue sur Reddit montrant très clairement le logo indiquant des scènes de sexe. Certains diront qu’à l’époque de The Witcher 3, ça n’avait pas empêché. Certes, mais les mesures étaient beaucoup moins drastiques.

Il faut aussi savoir que, comme dans un certain GTA, vous entendrez tout au long de votre aventure dans Night City (la ville du jeu) des stations de radio diffusant des musiques de groupes tels que Run the Jewels, Grimes ou encore Nina Kraviz. Si ces noms ne vous sont peut-être pas connus, après recherches, ils s’avèrent qu’ils sont, néanmoins, soumis à des copyrights, donc à première vue, inexploitables sans accord.

Voilà qui n’annonce pas grand chose de clément pour beaucoup de streamers qui pensaient, certainement, streamer le jeu qui nous fait rêver depuis tant de temps. Il y aura très certainement des let’s play sur YouTube mais au prix de la démonétisation, très certainement.

De nos jours, le streaming d’un jeu est une porte ouverte de publicité gratuite pour un studio. Il est donc étonnant que CD PROJEKT RED n’ait pas penser à ce genre de choses en incluant dans son œuvre des musiques soumises aux droits d’auteurs.

Et vous qu’en pensez-vous ? Est-ce que les gros streamers réussiront à trouver des accords pour pouvoir diffuser le jeu en toute sécurité pour leurs chaînes ?