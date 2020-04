Cyberpunk 2077 – CD Projekt prévoit des dizaines d’heures de DLC

Avec Final Fantasy VII finalement dans les consoles, et le report de The Last Of Us Part II, le prochain gros jeu sur lequel on garde un œil n’est autre que Cyberpunk 2077. Prévu pour septembre prochain, après un premier report décidé au début de cette année, CD Projekt nous donne néanmoins des nouvelles du titre.

Adam Kicinski, Président des studios, s’est ainsi exprimé sur la politique de DLC qui arriveront avec le jeu. Et bonne nouvelle, la stratégie concernant ces contenus supplémentaires sera très inspirée de ce qui a été fait pour The Witcher 3. Ce qui est confirmé aussi par l’équipe du jeu :

« Nous avons beaucoup appris de The Witcher 3, et c’est cette stratégie que nous allons appliquer pour les DLC de Cyberpunk. Nous prévoyons de profiter de ce que nous avons appris et le mettre en œuvre. » – Max Pears, level designer sur Cyberpunk 2077, cité par videogameschronicles.com

On se souvient que The Witcher 3 avait reçu de très nombreux contenus supplémentaires, souvent gratuits, ajoutant des quêtes annexes, des armes, des skins et un mode new game +. Mais on se souvient surtout des deux scénarios supplémentaires, Hearts of Stone et Blood & Wine, quasiment des jeux entiers, qui nous proposaient de visiter de toute nouvelles régions et ajoutaient plusieurs dizaines d’heures à l’aventure principale.

Si on peut compter sur un contenu équivalent pour Cyberpunk 2077, on n’est pas près de jouer à autre chose… !

Une version next-gen de Cyberpunk 2077, mais pas pour tout de suite

D’autre part, toujours concernant Cyberpunk 2077, on apprend également de la bouche de Michal Nowakowski, responsable commercial chez CD Projekt, que les versions dopées pour les consoles next-gen ne seront pas disponibles lors du lancement de celles-ci. Des précisions qui viennent s’ajouter aux infos concernant le Smart Delivery promis par Microsoft – soit un système qui permettra aux joueurs ayant acheté Cyberpunk 2077 pour leur Xbox One de profiter gratuitement de la version Xbox Series X lorsque celles-ci (consoles et jeux) seront disponibles.

Une information qui avait peut-être été interprétée rapidement, certains avaient alors entendu que le jeu serait disponible à la sortie de la nouvelle Xbox. D’un autre côté, avec la situation particulière que nous vivons, il n’est pas dit que les livraisons de machines prennent suffisamment de retard pour rattraper ses versions ultérieures updatées du jeu…