Cyberpunk 2077 – Pimpez votre propre boîtier de PC lors d’un concours !

Histoire de maintenir la hype d’ici sa sortie cet automne, CD Project Red propose à ses fans un concours de création de boîtier de PC aux couleurs de Cyberpunk 2077.

Tant de gens confinés chez eux, errant sans but, sombrant dans les tréfonds de l’ennui. C’est peut-être motivé par cette pensée que CD Project Red a mis en place l’initiative “Cyber-up your PC”. Un concours offrant aux joueurs la possibilité d’imaginer leur propre boîtier de PC dans le pur style de Cyberpunk 2077. Vous pouvez ranger la boite à outils. Il ne sera en effet pas nécessaire de fabriquer le dit boîtier mais seulement d’en inventer le concept. Pour espérer voir son boitier exister au delà du simple concept il faudra avoir été sélectionné par un jury de professionnels du milieu. Les heureux gagnants auront alors le plaisir de voir leurs concepts de boîtier prendre forme sous le savoir faire de moddeurs professionnels.

Le concours tournant autour de Cyberpunk 2077, il existe quelques critères liés au thème. Déjà, un élément du boitier devra être fait, en partie ou intégralement, d’un matériau recyclé ( par exemple, un vieux circuit imprimé en guise de décoration). Ensuite, le design doit respecter la charte graphique du jeu et par conséquent comporter le logo d’une des corporations ou d’un des gangs du jeu. Pour cette étape, un pack de ressources a été mis à disposition sur la page du concours. L’occasion de récupérer des ressources visuels, que le concours vous intéresse ou non. Enfin, c’est cette fois-ci pour respecter l’esprit du jeu et particulièrement le climat social tendu de Night City, que le concept du boîtier devra refléter la cohabitation entre les riches et les pauvres.

La sélection des gagnants se fera en deux étapes. Le jury retiendra d’abord 5 designs qu’il considérera les meilleurs. Ces 5 designs dépasseront leur état de simple concepts pour être construits par des moddeurs professionnels. Puis les finalistes seront départager et un ultime gagnant sera désigné. C’est maintenant que la pluie de cadeaux commence à tomber. Des PCs, claviers et souris Alienware, mais aussi des cartes graphiques NVIDIA et des casques SteelSeries. Bref, du bon gros matos.

Reste plus qu’à savoir comment participer ? Pour cela direction le site du concours où il faut s’inscrire et poster trois visuels de votre boîtier (en vue de face, vue du côté droit et vue du côté gauche). Attention à le faire avant la date butoir du 17/05/2020 à 15h. Et n’hésitez pas à vous rendre sur le site du concours pour des informations complémentaires. L’occasion de s’occuper en cette période de confinement et de peut-être gagner un PC flambant neuf pour accueillir Cyberpunk 2077 qui, rappelons le, sortira le 17 septembre 2020. Que le meilleur gagne !