Xbox One X – Une édition limitée Cyberpunk 2077 de toute beauté

Hier, vendredi 17 avril 2020, était la sortie initialement annoncée pour Cyberpunk 2077. Et on se dit que CD Projekt a eu doublement raison de reporter son prochain bébé. D’un, pour le peaufiner au maximum et répondre au mieux aux nombreuses attentes, et surtout pour l’actualité très compliquée (même si leur décision de report n’était pas lié au virus). Comme quoi, prendre son temps peut vous éviter bien des problèmes, parole de vieux sage.

Oui, la déception est mise. Oui, on se verrait bien jouer à Cyberpunk 2077 pour passer le confinement mais il faudra prendre son mal en patience. Pour nous aider dans cette quête, Microsoft a dévoilé hier sa Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition Bundle. On vous prévient, on est face à un bijou.

Pour l’occasion, le constructeur nous gratifie d’une vidéo détaillant les atouts de cette console. Tout d’abord, il s’agit d’une Xbox One X d’une mémoire d’un téra octet. La console comme la manette seront arborées des couleurs du jeu. On peut y observer un effet métallique du plus bel effet transformant la console en vieille pièce technologique. Mais ça ne s’arrête pas là, en y regardant de plus près, on peut voir le message suivant “No Future” tagué façon anarchie et brillant même dans le noir. Pour les plus pointilleux, vous remarquerez que le tag est posé sur la tête d’oni de la bande à Johnny Silverhand (incarné par Keanu Reeves). Le contrôleur n’est pas en reste et affiche le logo du groupe Samurai.

Bref, cette Xbox One X édition limitée Cyberpunk 2077 s’annonce grandiose et à la hauteur du jeu. Celle-ci est prévue pour le mois de juin 2020 et contiendra naturellement un code pour télécharger le soft à sa sortie, soit le 17 septembre prochain. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette console est… breathtaking. *Mic Drop*