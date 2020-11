Cyberpunk 2077 – Ce que dit Patrick Mills, gros DLC et rétrocompatibilité…

Cyberpunk 2077 est très certainement le jeu le plus attendu en cette fin d’année. Il déchaîne les passions et fait couler beaucoup d’encre. Bien que le jeu accuse beaucoup de retard, dont un récent datant de la semaine dernière, CD PROJEKT RED se sent plus remonté que jamais, affirmant, dans une récente interview de Patrick Mills accordée à nos confrères de Collider, la volonté du studio de vouloir aller le plus loin possible avec les joueurs, voire au-delà du jeu même.

Le Senior Quest Designer nous explique l’ADN du jeu, ses inspirations tant rôlistes que cinématographiques. Il parle également du rôle de Keanu Reeves ainsi que du DLC à venir qui serait aussi massif que celui de The Witcher 3.

Les principales sources d’inspiration étaient tirées du jeu de rôle éponyme Cyberpunk 2020 créé en 1988 et bien sûr, pour le côté visuel, le film Blade Runner de ’82 (difficile de contenir un orgasme quand on cite de telles références). Certains films noirs, tels que Streets of Fire, ont aussi eu un impact majeur sur le jeu.

Et pour nos chers lecteurs fans de japanimation, deux influences très fortes figurent aussi dans la listes des inspirations du jeu : un certain Akira, et Ghost in the Shell. Avec autant d’influences qui ont contribué à construire la pop culture telle que nous la connaissons aujourd’hui, le jeu nous promet du lourd en termes d’ambiance.

Et Keanu dans tout ça ? Du calme, on y vient. Déjà, il faut savoir que contrairement à certaines croyances, le rôle de Johnny Silverhand n’a pas été créé spécialement pour Keanu Reeves. Le personnage de base est reconnu comme un anarchiste, aussi célèbre que notoire et capable d’embraser des foules entières rien que par sa musique et ses discours sulfureux. Il fallait une personne avec assez de charisme et le personnage ne pouvait être “joué par n’importe qui”. K.Reeves était tout désigné pour ce rôle. Et si vous vous demandez s’il a joué au jeu, Mills lui-même n’en sait rien, il faudra qu’il lui demande.

Et si on parlait de la quête principale ? Forcément, avec un tel scénario et un jeu aussi vaste, il est évident que le joueur pourra très bien choisir d’ignorer indéfiniment sa quête pour explorer le reste de la carte. S’il le veut, il pourra même aller jouer dans un bac à sable avec d’autres personnages. Oui, c’est dans l’interview de base ! (Y a intérêt à ce que les effets visuels des petits râteaux et seaux en plastique soient irréprochables !).

C’est sans compter aussi sur les choix du joueur qui affecteront directement la fin du jeu, que ce soit à travers les quêtes secondaires ou la principale. Il ne faut pas oublier que c’est avant tout une expérience personnelle que le joueur va créer en jouant à Cybepunk 2077.

Par contre, on est en droit de se demander s’il vaut mieux attendre la version PS5/Series X plutôt que PS4/Xbox One. Mais grâce à la rétrocompatibilité, la question ne se pose pas ! Mills affirme en effet que ceux qui décideront d’acheter les versions current-gen ne seront pas “désavantagés” par rapport aux autres. Une mise à jour gratuite sera disponible et celle-ci permettra de tirer pleinement parti des capacités des consoles next-gen pour un jeu de la génération précédente.

Et avec tout ça, des news de The Witcher 4 ? Patrick Mills : “Jamais entendu parler, c’est quoi ?”.

Reste maintenant à patienter jusqu’au 10 décembre (enfin, on l’espère).