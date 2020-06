CD Projekt Red et Netflix annoncent un anime pour Cyberpunk 2077

Nommé Cyberpunk Edgerunners, l’anime sera réalisé en collaboration avec le mythique studio Trigger (Gurren Lagann, Kill La Kill).

Il est désormais évident que la relation entre Netflix et le jeu vidéo n’en est plus au simple flirt. C’est devenu une relation solide, amenée à durer sur le long terme. En témoigne le bon nombre d’adaptations de licences vidéoludiques célèbres disponibles sur la plateforme de streaming. Et ce sans compter les adaptions en chantier d’une série animée Cuphead et d’un film live Dragon’s Lair. Malgré tout, Netflix ne semble pas rassasié et s’attaque cette fois-ci à l’adaptation d’un jeu n’ayant pas encore trouvé sa place dans la bibliothèque des joueurs. Sûrement le jeu le plus attendu de cette année 2020. Cyberpunk 2077.

Sans crier gare, Netflix annonce le 25 juin 2020 une adaptation en anime du dernier jeu de CD Projekt Red. La simple idée d’associer l’univers cyberpunk du jeu et le monde de l’animation japonaise évoque automatiquement des œuvres telles que Ghost in the Shell (bon, pas forcément la dernière série sur Netflix), GUNNM ou le film d’animation Metropolis. Bref, cyberpunk plus animation égale grosse hype.

Mais si en plus Netflix et CD Projekt Red s’associent au studio Trigger et à son réalisateur vedette pour réaliser la série, alors là on tient la meilleure nouvelle de la semaine. Répondant au nom de Cyberpunk Edgerunners, cet anime sera chapeauté par Hiroyuki Imaishi, qui avait déjà accouché de Gurren Lagann, Kill La Kill et plus récemment Promare. Pour les personnes à qui ces titres n’évoquent absolument rien de spécial, sachez que ça annonce du lourd (au moins visuellement).

La série devrait raconter en une dizaine d’épisodes la vie d’un enfant des rues décidant de devenir un edgerunner, c’est-à-dire un mercenaire hors la loi. Cette histoire prenant évidemment place dans une mégalopole grouillante où la technologie et les modifications corporelles à coup d’implants variés font partie du quotidien. Du cyberpunk pur jus !

Hélas, toute cette hype devra être maîtrisée puisqu’il faudra faire preuve de patience et attendre jusqu’en 2022 pour voir arriver Cyberpunk Edgerunners sur Netflix. Heureusement, pas besoin d’attendre aussi longtemps pour mater une création du studio Trigger. En effet, leur dernière production Brand New Animal (BNA) débarque mardi 30 juin sur la plateforme.