Dragon’s Lair en film live action – Netflix débute une nouvelle quête

Fort du succès des adaptions en série de The Witcher et Castlevania, Netflix décide d’adapter Dragon’s Lair en film live action !

À l’issue d’un an de négociations, Netflix vient d’acquérir les droits d’adaptation du célèbre jeu Dragon’s Lair. Au contraire d’autres franchises de jeux vidéo ayant déjà leur adaptation sur la plateforme de streaming, on pense par exemple à The Witcher et Castlevania, le format série ne sera pas de mise pour l’adaptation de ce classique de l’arcade. Il s’agira d’un long-métrage, en prise de vue réelle. Quant à qui incarnerait le protagoniste du jeu, Dirk the Daring (Dirk l’Audacieux), Ryan Reynolds, star du film de super-héros acclamé Green Lantern (Dead qui ?) et ayant déjà interprété une icône du jeu vidéo (Pika Pika !), serait déjà en négociations pour porter ce personnage de cartoon dans notre réalité.

Les plus anciens l’ont découvert en 1983 sur borne d’arcade dans laquelle ils ont dépensé moult écus pour tenter de sauver la princesse Daphné des griffes de Singe le dragon maléfique. Ou ont-ils tenté l’aventure un peu plus tard, en 1990, avec son portage pour la Nintendo Entertainment System ? Là, ils ont pu faire face à sa difficulté frôlant la bêtise. Les plus jeunes, eux, le connaissent via les vidéos du Joueur du Grenier. Dragon’s Lair est connu de tous et fait partie intégrante de la culture du jeu vidéo depuis plus de 35 ans.

Il a d’ailleurs eu droit au cours des années à de nombreuses ressorties sur à peu près tous les supports. Et ce jusqu’à récemment, avec un portage sur Switch en 2019. Pas étonnant alors qu’il finisse par avoir son adaptation cinématographique.

D’autant plus que ses liens avec le monde du cinéma ont toujours été là. Il est en effet le bébé du célèbre animateur Don Bluth, ayant débuté chez Disney dans les années 70 avant de fonder son propre studio d’animation, Don Bluth Productions, nous ayant offert des bijoux d’animation tels que Brisby et le secret de Nimh et Le petit dinosaure et la vallée des merveilles.

De plus, Dragon’s Lair dans sa version d’origine (sur arcade) est plus proche du dessin animé interactif que du jeu vidéo. Le jeu n’étant qu’une suite de QTE à effectuer. Et avant même le deal avec Netflix, Don Bluth avait déjà tenté de produire un long-métrage d’animation Dragon’s Lair. Une campagne de financement participatif via Indiegogo avait vu le jour en 2015. Rapportant 731 172 dollars, cela avait abouti à la création d’un court-métrage d’animation contant un préquel du jeu. Bref, Dragon’s Lair et le cinéma n’ont jamais cessé de se tourner autour.

Bien qu’il ne soit pas un long métrage d’animation, le film a le soutien de Don Bluth puisque celui-ci sera producteur du projet avec ses compagnons de toujours, Gary Goldman et Jon Pomeroy. Si aucun réalisateur n’a été annoncé, l’on sait par contre que le film sera écrit par Dan et Kevin Hagenden, auparavant scénaristes sur The Lego Movie et la géniale série Trollhunters. Deux auteurs habitués donc d’un côté au comique et à l’humour méta et d’un autre à l’aventure fantastique. Deux thèmes piliers de Dragon’s Lair.

Rajoutez au mélange la présence éventuelle de Ryan Reynolds qui a prouvé avec Deadpool être très à l’aise avec ces thèmes, le tout sous l’égide des fondateurs de la franchise, et l’on peut déjà imaginer que Dragon’s Lair le film pourrait bien se rapprocher de comédie d’aventure fantastique comme Shrek, The Princesse Bride ou le moins connu Your Highness.