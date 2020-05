The Cuphead Show! – Et une adaptation de plus pour Netflix

Plus rien ne semble arrêter Netflix dans sa démarche de porter à l’écran les licences célèbres du jeu vidéo. Ainsi, après Castlevania et The Witcher, voici venir Cuphead.

En voilà une licence qui se prête bien à une adaptation en série TV. Alors, pas que les autres ne s’y prête pas, mais Cuphead a un avantage certain. Outre ses 4 millions d’exemplaires vendus qui suffiraient à justifier une adaptation auprès de n’importe quel producteur, Cuphead, avec son esthétique empruntée aux dessins animés des années 1930, semble destiné à faire un petit tour par la télévision (si on peut encore parler de télévision).

Netflix n’aura pas mis trop longtemps à se décider et la création d’une série, tirée du jeu de 2017, est annoncée sur Twitter en juillet 2019. Appelé The Cuphead Show!, cette série d’animation sera produite conjointement par Netflix Animation et le groupe King Features Syndicate, avec l’assistance du studio MDHR, à l’origine du jeu. L’on retrouve donc logiquement Chad et Jared Moldenhauer, les frangins créateurs de Cuphead, en tant que producteurs exécutifs pour le studio MDHR. D’après Chad Moldenhauer, lui et son frère auraient pour fonction de guider l’équipe de Netflix Animation. Une équipe d’ailleurs pleine de talent selon Chad Moldenhauer et qui sera dirigée par deux habitués du cartoon.

D’abord Cosmo Segurson qui avait réalisé la série Rocko’s Modern Life: Static Cling (déjà disponible sur Netflix), mais surtout Dave Wasson qui a réalisé de nombreux épisodes de la série Mickey Mouse: Shorts. Une série de cartoons qui, en plus d’être de très bonne facture, puise, à l’instar de Cuphead, son inspiration dans les cartoons de Max Fleischer (Betty Boop) sans pour autant oublier d’être moderne. Les Mickey Mouse: Shorts pourraient donc faire office d’aperçu de The Cuphead Show!. Justement, il se trouve que la quasi totalité des épisodes de Michey Mouse: Shorts sont disponibles sur Youtube. Vous pourrez ainsi juger par vous-même et au pire vous apporter un peu de détente dominicale.

Enfin, cette équipe ne serait pas complète sans que King Features Syndicate n’envoie son homme. Ou plutôt, sa femme. Là encore, la productrice n’en est pas à son premier coup d’essai puisqu’elle avait déjà chapeauté une adaptation de jeu vidéo en série animé pour Netflix, Carmen Sandiego. L’on est donc face à une équipe composée de personnes compétentes et semblant toutes désignées pour travailler sur ce projet. En somme, c’est leur tasse de thé. De quoi rassurer les fans. Voilà, le tour d’horizon de l’équipe étant fait, que va-t-elle nous raconter ?

L’on devrait suivre les mésaventures uniques de l’impulsif Cuphead et de son frère prudent mais influençable Mugman alors qu’ils sont chargés de récolter les âmes de l’île Inkwell pour le Diable. Un pitch à première vue pas très éloigné de celui du jeu. Pourtant, Chad Moldenhauer a déclaré qu’il souhaitait que l’équipe créative de Netflix Animation ne se sente pas obligée de coller à la lettre à l’histoire de base, mais soit libre forger la sienne.

Le ton de la série soulève également quelques questions. En effet, le jeu intégrait des éléments “matures” comme des personnages qui fument ou des allusions aux jeux d’argent. On peut se demander si de tels éléments se retrouveront dans la série ou si le ton sera édulcoré pour convenir seulement aux plus jeunes. Si l’on regarde du côté de la page Netflix, The Cuphead Show! est catégorisé “pour enfants”. Néanmoins, Chad Moldenhauer répond à cette question du Hollywood Reporter en déclarant que la série aura définitivement un attrait pour les enfants, mais parlera aussi aux fans et à tous en général, grâce à un humour à plusieurs couches de lectures.

Concernant son format, The Cuphead Show! devrait proposer 11 épisodes de 10 minutes chacun. Une première est prévue durant le festival international du film d’animation d’Annecy prenant place du 15 au 30 juin prochain. Quant à sa sortie sur Netflix, la série est attendue pour 2021. En attendant, les fans pourront tourner leur regard vers le DLC The Delicious Last Course, qui lui devrait sortir cette année.