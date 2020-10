Cyberpunk 2077 accuse un nouveau retard sur sa dernière ligne droite

La nouvelle vient de tomber sur Twitter ! A. Badowski et M. Iwinski, les développeurs du tant attendu Cyberpunk 2077 ont annoncé un énième report pour le jeu, de 21 jours cette fois. On peut imaginer la déception des joueurs (nous y compris). Outre un développement qui s’annonçait dés le début compliqué, avec des départs imprévus et des soucis financiers, les raisons données aujourd’hui par les développeurs sont au nombre de deux.

La première évoquée dans la note fait état du fait que le studio souhaiterait que le jeu sorte sur pas moins de neuf consoles, à savoir celles sur la génération actuelle/précédente (à quelques jours près) Xbox One et PlayStation 4, PC (avec Stadia) et naturellement les imminentes PlayStation 5 et Xbox Series X. On pourrait croire que le fait de vouloir un jeu compatible sur autant de supports à la fois serait la raison principale de ce nouveau retard, mais pas que.

La seconde raison est une sorte de mea culpa de l’équipe concernant la fameuse certification “Gold”. Cette version qui certifie que le jeu est prêt pour être envoyé sur le commerce. Mais pour le studio, ça ne veut pas dire que tout est terminé, ça veut surtout dire que sur cette période beaucoup d’améliorations peuvent encore être faites avant de vraiment livrer le jeu. C’est justement sur ce laps de temps que l’erreur a été commise.

En effet, les développeurs ont vu trop court sur la période donnée entre la certification et le patch final. Ils estiment donc qu’il faudra 21 jours supplémentaires afin de peaufiner, finaliser et envoyer le jeu, le tout sachant qu’en pleine période de pandémie, le développement du jeu est nettement ralenti.

Ce retard soulève néanmoins quelques débats supplémentaires, notamment sur une nouvelle période de crunch que pourrait très certainement subir l’équipe de développement (21 jours, c’est assez court pour des correctifs), sur la qualité de gestion du projet qui pourrait paraître trop ambitieux pour certains ou encore sur les dispositions qu’ont pris certains joueurs en précommandant des éditions collector du jeu ou avec des packs de consoles. Certains joueurs avaient même été jusqu’à prendre congé sur leur lieu de travail pour profiter du jeu dès sa sortie.

Il ne reste plus qu’à espérer que ce retard soit vraiment le dernier. On a une petite pensée pour les développeurs étant donné la période de crunch infernale qu’ils vont très certainement devoir subir pour tenir les délais. Courage.