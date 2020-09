Cyberpunk 2077 – Le crunch, seule solution pour sortir le jeu à temps

On l’attendait aussi sûrement que les bonnes notes que Cyberpunk 2077 devrait recevoir à sa sortie : le scandale lié au crunch. Ce n’est un secret pour personne que CD Projekt a recours à cette pratique, qui consiste à faire travailler en heures supplémentaires plus ou moins consenties ses développeurs dans la dernière ligne droite de production d’un jeu, afin que celui-ci puisse sortir conformément au calendrier établi.

Jason Shreier, qui a beaucoup travaillé sur le sujet (notamment sur le cas Naughty Dog), révèle pour Bloomberg que cette période d’heures supplémentaires a bel et bien commencé chez CD Projekt. La direction a ainsi annoncé aux employés que leur planning s’étalera désormais sur six jours par semaine, et ce jusqu’à la sortie de Cyberpunk 2077.

Et non, il ne s’agira pas de volontariat façon “travailler plus pour gagner plus” : tous les employés seront soumis au crunch. Seul point positif à relever, les heures sup’ en question seront payées, conformément au droit du travail polonais. Si cela peut nous sembler outrancièrement normal, à nous, Français, il faut préciser que dans nombre de studios pratiquant le crunch, ce n’est pas forcément le cas !

CD Projekt s’était pourtant engagé à ne pas avoir recours à cette pratique, du moins, pas de façon forcée. Shreier le rappelle, l’an dernier, Marcin Iwinski, le boss de CD Projekt, avait donné une interview au journaliste durant laquelle il s’était engagé à ne pas recourir aux heures supplémentaires non consenties.

“Je comprends que c’est en complète opposition avec ce qu’on a pu dire sur le crunch. C’est aussi complètement contraire à ce que j’ai été conduit à penser depuis un moment – que le crunch ne devrait jamais être la solution. Mais nous avons épuisé toutes les autres formes de possibilités pour nous en sortir.”

– Adam Badowski, responsable du studio CD Projekt Red, cité par J. Shreier pour Bloomberg.

Mais on le sait, de façon générale, les studios n’ont pas besoin “d’obliger” leurs salariés à rester. L’obligation est tacite, mais bien présente de façon culturelle : pour éviter de se faire mal voir, pour ne pas laisser les collègues seuls avec une montagne de boulot, ou simplement parce qu’on espère un contrat un peu moins précaire…

Aucune réelle surprise ici, mais un nouveau rappel de la façon dont l’industrie qu’on aime tant s’organise en coulisse. Et ce quelques jours à peine après une nouvelle enquête accablante sur les conditions de travail à Ubisoft Montpellier (Libération des 26 et 27 septembre 2020).

Cyberpunk 2077 sort le 17 novembre 2020 sur PlayStation 4, Xbox One, et PC. Ce sera très certainement un grand jeu et un immense succès. Mais à quel prix… ?