Cyberpunk 2077 – Le prendre sur PS4 ou attendre la next-gen ?

Plus d’hésitation !

Avec son nouveau report, Cyberpunk 2077 va suivre un drôle d’agenda. Définitivement le jeu le plus attendu de l’année, il sortira – a priori – tout pile la veille des consoles next-gen. Comme un rendez-vous manqué… Les Xbox Series X sortiront en effet le 20 novembre, une date que les rumeurs annoncent également être celle de la sortie de la PlayStation 5, tandis que le jeu de CD Projekt sortira, lui, le 19 novembre.

On imagine les joueurs hésiter : s’offrir la galette comme un cadeau d’adieu à la current-gen, ou patienter un peu et attendre la sortie d’une version mise à jour pour les consoles next-gen ? Si vous jouez sur Xbox, la question elle est vite répondue, CD Projekt et Microsoft ayant déjà confirmé le Smart Delivery pour Cyberpunk 2077. Le Smart Delivery, c’est le service offert sur Xbox Series X permettant de récupérer sans frais supplémentaires un jeu acquis sur la génération précédente.

Bonne nouvelle pour la Team PlayStation, le même avantage sera proposé sur PlayStation 5. En achetant le 19 novembre votre copie de Cyberpunk 2077, vous pourrez en profiter immédiatement sur PlayStation 4, puis basculer sur PlayStation 5 à la sortie de celle-ci, puisque le jeu sera également compatible sur votre nouvelle machine. Et ceci sera vrai aussi bien pour les copies physiques que pour les téléchargements numériques. Quant aux sauvegardes, si elles pourront être transférées des Xbox One vers les Xbox Series X, on ne sait pas encore ce qu’il en sera sur les machines de Sony.

Et ce n’est pas tout, puisque CD Projekt a aussi confirmé qu’un update permettant de profiter des nouvelles possibilités offertes par la next-gen serait mis à disposition un peu plus tard, et cela gratuitement pour tout le monde !

Ainsi, tout est fait pour que nous n’ayons pas à hésiter, et que nous achetions Cyberpunk 2077 dès sa sortie ! Rappelons qu’un événement consacré au jeu intitulé Night City Wire est programmé pour le 25 juin dans le cadre du Summer Game Fest. On s’attend aussi à voir des images du jeu, et peut-être une date de sortie lors de l’événement Stadia Connect du 14 juillet.