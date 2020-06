Google annonce un nouvel évenement Stadia Connect…

…mais on n’est pas très sur que ça intéresse qui que ce soit.

Souvenez-vous, il y a un tout petit peu plus d’un an, à la GDC, Google venait montrer ses muscles avec une présentation d’un nouveau service qui se voulait révolutionnaire : Stadia. Il nous serait désormais possible de jouer n’importe où, n’importe quand, aussi bien sur nos télés dans le salon que sur nos téléphones…

On pourrait aussi plonger dans une partie depuis un stream, ou commencer un jeu depuis sa bande annonce visionnée sur YouTube. Ça ressemblait un peu à de la science-fiction, à l’époque, et… ben ça en était ! Après un an d’existence, force est de constater que Stadia ne tient aucune des promesses faites à l’époque. Si tout récemment, le nombre de téléphones compatibles avec l’application s’est accru, le catalogue reste famélique et la technologie perfectible. Sans parler du modèle économique bancale.

Sur ce dernier point, Google a d’ailleurs lâché un peu de lest, en faisant passer le pack Première Edition à 99,99€ (au lieu des 129,99€ précédents). Le pack contient tout ce qu’il faut pour pouvoir jouer dans le salon, soit un Chromecast Ultra et une manette Stadia, c’est-à-dire le matériel nécessaire pour profiter de ce service qui se passe de matériel. Paradoxal ? Vous cherchez la petite bête…

Toujours est-il que c’est dans un climat de défiance que Google va tenir sa prochaine conférence en ligne consacrée à Stadia, Stadia Connect, le 14 juillet prochain, profitant peut-être du spot laissé vacant par le défilé militaire annulé ?

L’événement sera consacré aux prochains titres qui viendront rejoindre le catalogue. Une chose est sure, Stadia aura besoin de quelques grosses exclus bien lourdes s’il veut redresser la barre de sa réputation et convaincre de nouveau joueurs. On y apercevra surement quelques images de Cyberpunk 2077, qu’on sait prévu sur le service, mais si c’est là le climax prévu par Google, pas sur que cela soit suffisant…