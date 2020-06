La démo d’Ubisoft du jeu Gods & Monsters fuite sur Google Stadia

Une version alpha du jeu Gods & Monsters d’Ubisoft a été brièvement disponible sur Google Stadia, donnant aux joueurs qui l’ont remarquée la possibilité de l’essayer avant que la société ne corrige l’erreur.

Eurogamer rapporte que la démo est apparue dans la boutique de Stadia sous le nom de code Orpheus. Comme Stadia est une plateforme de cloud gaming, les utilisateurs ont pu commencer à y jouer instantanément sans attendre un téléchargement.

Ceux qui ont joué au jeu l’ont comparé à la fois à The Legend of Zelda: Breath of the Wild et à Assassin’s Creed Odyssey. Il utilise une barre d’endurance à la façon Zelda BotW et emprunte l’interface utilisateur et les éléments de menu directement à Assasin’s Creed Odyssey. Dans une déclaration, Ubisoft a confirmé que cette démo datait de l’E3 2019, et que le jeu et le titre sont aujourd’hui différents de la démo.

“Notre vision du jeu anciennement connu sous le nom de Gods & Monsters a évolué de manière surprenante, ce qui est courant lors du développement de nouveaux mondes passionnants […]. Cette vidéo est tirée de notre démo E3 2019, qui a été diffusée en juin dernier et qui a maintenant plus d’un an. Beaucoup de choses ont changé depuis lors en termes de caractéristiques, de ton, d’art et de conception des personnages, et même de nom du jeu. Nous travaillons dur et sommes très enthousiastes à l’idée de montrer enfin aux joueurs ce que nous avons créé à la fin de l’été.” – Marc-Alexis Cote d’Ubisoft à Eurogamer.

Gods & Monsters était prévu pour février de cette année, mais Ubisoft l’a retardé en même temps que plusieurs autres jeux. Sa date de sortie est pour le moment prévue au 31 mars 2021. Google a également publié une déclaration présentant ses excuses à Ubisoft pour cette erreur.

“Malheureusement, jeudi matin, nous avons par erreur mis à disposition sur la boutique Stadia une version démo E3 2019 de Gods & Monsters d’Ubisoft qui n’était pas destinée à être jouée par le public”, a déclaré un porte-parole. “Quelques centaines de joueurs ont pu y jouer pendant moins de 30 minutes. Nous nous excusons sincèrement auprès de nos partenaires d’Ubisoft pour cette erreur.”

Ci-dessous, retrouvez le trailer cinématique de la première mondiale de Gods & Monsters lors de l’E3 2019. Vous pouvez aussi retrouver une présentation du jeu sur le site officiel.