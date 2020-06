Cyberpunk 2077 – Plus de 1000 PNJs avec une routine quotidienne

Il y aura plus de 1 000 PNJs Cyberpunk 2077 écrits par les développeurs dans le prochain blockbuster de CD Projekt Red.

La confirmation vient du site allemand GameStar, qui a récemment hébergé une série de podcasts de qualité avec les développeurs de CD Projekt Red. Les podcasts sont en allemand et derrière un paywall, mais Moraez, utilisateur de Reddit, a pris sur lui de traduire les meilleurs morceaux et les mettre à disposition sur Reddit.

Le post Reddit de Moraez contient un grand nombre de nouvelles informations, dont la plupart sont intéressantes en soi. Cependant, la section consacrée aux PNJ est, bien que courte, l’une des parties les plus importantes de la traduction.

“Bien qu’il y ait certains endroits dans The Witcher 3 où les villageois n’ont pas de routine quotidienne, ils prévoient d’améliorer cela en donnant à plus d’un millier de PNJs une routine faite à la main”, écrit Moraez.

En gros, cela signifie que plus de 1 000 PNJs de Cyberpunk 2077 auront une liste de tâches qu’ils effectueront à certains moments et certains jours. Ils vaquent à leurs occupations quotidiennes avec ou sans votre intervention, et ont leurs propres comportements et maniérismes personnels. De nombreux PNJs de The Witcher 3 avaient également des routines quotidiennes, mais la mise en œuvre de celles-ci sur plus d’un millier de personnages individuels était assez énorme.

Actuellement, le premier exemple et le plus récent qui nous vient à l’esprit, ce sont les PNJs dans Red Dead Redemption 2, qui ont également une routine quotidienne très réaliste, chacun ayant des comportements différents.

Ce n’est pas la seule nouvelle à venir des traductions du podcast. Apparemment, les améliorations dans la conception des niveaux de Cyberpunk 2077 sont aussi importantes que celles observées lors du passage de The Witcher 2 à The Witcher 3, les missions étant intentionnellement conçues pour s’adapter à “la chose la plus stupide qu’un joueur puisse faire”. L’exemple spécifique donné par les développeurs de CD Projekt Red était de quitter une fusillade pour acheter un hamburger.