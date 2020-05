Stadia Connect – Les annonces du 28 avril

Nouveaux jeux, nouvelles exclus : on fait le point sur les annonces du dernier Stadia Connect.

Ce mardi, Google a fait de nombreuses annonces concernant le catalogue de Stadia.

Comme arrivée importante, on peut noter celle de PUBG – Pioneer Edition qui comprendra le jeu de base ainsi que le pass Survivant : Cold Front et un pack de skin exclusif Stadia, le tout pour 39,99€ ou gratuitement avec Stadia Pro, dès le 28 avril. Le jeu serait compatible avec la fonctionnalité Click to Play*.

La sélection de jeux EA est également mise à jour avec l’arrivée de titres phares de l’éditeur tels que Jedi: Fallen Order cet automne ainsi que Madden NFL et FIFA cet hiver.

Octopath Traveler, jeu de rôle au tour par tour de Square Enix, va être porté sur Stadia. Il arrivera sur la plateforme le 28 avril pour 59,99€.

De nouveaux jeu font également leur arrivée dans le catalogue Stadia :

Crayta, un jeu de création… de jeux, en collaboration avec d’autres joueurs qui sera une exclu Stadia disponible cet été et gratuit avec Stadia Pro.

Get Packed, un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs, en ligne ou en local, dont le but est d’aider les gens à déménager… en semant le chaos et la destruction derrière soi. Le jeu est disponible depuis le 28 avril en exclusivité sur Stadia pour 19,99€.

Wave Break, autre exclusivité Stadia qui arrivera cet été. C’est un jeu d’arcade multijoueur de skateboard avec des véhicules aquatiques dans un univers inspiré du Miami Vice des années 1980.

Embr, une exclu Stadia et PC qui bénéficiera de la fonction Stream Connect**. C’est un jeu en coopération où l’on incarne un pompier et dans le même style chaotique que Get Packed, qui sera disponible en early access à partir du 1er mai.

Zombie Army 4: Dead War, un FPS sanglant où on affronte une armée de zombies nazis. Il sera disponible dès le 1er mai pour 49,99€ ou gratuitement avec Stadia Pro.

Rock of Ages 3: Make & Break, un jeu à la fois stratégie au style tower defense et action/arcade dont le but est de créer des défenses et faire rouler des rochers pour attaquer ses adversaires, disponible le 2 juin sur toutes les plateformes.

L’offre Stadia Pro subira donc quelques mises à jour avec l’arrivée de PUBG Pioneer Edition le 28 avril, Zombie Army 4: Dead War; StreamWorld Heist et The Turing Test le 1er mai et l’indisponibilité de Thumper après le mois d’avril. Pour rappel, Stadia Pro est un abonnement payant donnant accès à de nombreux jeux sans avoir à les payer et en cette période de confinement, deux mois sont offerts pour la souscription à un abonnement Stadia Pro et les abonnements en cours sont prolongés de deux mois.

Et pour ceux qui voudraient revoir ce Stadia Connect en entier :

*Click to Play : une fonctionnalité exclusive à Stadia qui permet aux joueurs de basculer instantanément entre les contenus navigateur, tels qu’une vidéo YouTube ou une publication sur les réseaux sociaux, et le cœur du jeu en un simple clic.

**Stream Connect : permet aux joueurs de partager leur écran en temps réel avec jusqu’à trois équipiers en coop. Les points de vue des autres joueurs sont diffusés sous forme de vignettes sur le côté de l’écran.