Cris Tales offre un trailer en s’annonçant sur Google Stadia

Modus Games prévoit la sortie de son Cris Tales sur Google Stadia et offre dans la foulée une bande-annonce.

Jusqu’ici, on ne peut pas dire que Google Stadia soit un franc succès… Effectivement, si le service ne dispose pas encore de son format gratuit, ce même format promis pour le courant de l’année (bon, l’année ne fait que démarrer), et fonctionne sur un catalogue pour le moins rachitique, elle se rattrape dans la variété de ses offres de facturation. Ouais, bon d’accord, c’est un peu comme tirer sur un cadavre à ce niveau là mais bon, dans notre médium, un cadavre peut reprendre vie et devenir une goule super balèze ! Et probablement que quelques titres de plus à son arsenal pourrait offrir au service ce sont il a besoin pour tourner. Pour ça, Modus Games a annoncé 3 titres à rejoindre le catalogue, ces derniers incluant le superbe Cris Tales.

En effet, la lettre d’amour aux RPG à l’ancienne nous narrant l’aventure de Crisbell, une jeune mage maîtrisant le voyage dans le temps, fera bien partie des titres à rejoindre l’offre de Google. Ainsi, où que vous soyez, pour peu que vous ayez un compte chez le géant américain (le contraire nous surprendrait pour être honnête), il vous sera permis de vous opposer aux sombres plans de la vile impératrice. Et parce qu’une bonne nouvelle en appelle une autre, l’éditeur nous offre de redécouvrir ce qui nous attend dans le titre avec une nouvelle bande-annonce, vidéo (plutôt courte) que vous trouverez plus bas.

Oui, alors jusque là, c’est vrai que nous parlions de 3 jeux et pourtant, nous n’en évoquons qu’un seul. Sachez donc que Modus Games, qui a décidément de la suite dans les idées, sortira également Rock of Ages 3: Make & Break; mais surtout Lost Words: Beyond the Page qui, si comme les 2 autres titres, il ne sera pas une exclusivité, il le sera quand même temporairement puisqu’il sortira le 27 mars sur le support de Google alors qu’il n’est pas attendu avant l’année prochaine chez les concurrents.

Beau coup de filet donc pour Google qui offre à sa Stadia de quoi briller un peu. Ceci dit, nous ne nous attendons pas à ce que le service décolle tout de suite, il faudra bien plus de titres ambitieux avant que ça marche (bon, ça et le service “gratuit”, ça va de soi). Cris Tales sortira donc sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et Google Stadia un peu plus tard dans l’année. Maintenant, place aux images !