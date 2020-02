GeForce Now, c’est moins de frime pour plus de jeu ?

À la guerre des consoles des années 90 qui opposait SEGA et Nintendo a succédé la domination écrasante de Sony et de ses PlayStations (les trois consoles de salon les plus vendues de l’histoire étant respectivement les PlayStation 2, PlayStation 4 et PlayStation 3 – un podium sans appel). Mais les années 2020 verront éclore un nouveau conflit vidéoludique : la guerre du cloud ! Alors que PlayStation a pris un peu d’avance avec le PlayStation Now, actuel leader du segment, Microsoft se prépare très sérieusement à lancer X Cloud, un challenger de taille, et Google y est allé à l’esbroufe avec les promesses (non tenues – ou en tous cas, pas encore…) de Stadia. C’est dans ce contexte que débarque discrètement, façon ninja, GeForce Now, le service de cloud gaming de Nvidia.

Avec cette offre qui vient d’être rendue disponible pour le grand public, le spécialiste du GPU attaque frontalement Stadia en visant lui aussi les joueurs PC. Son argument massue a en effet de quoi sonner le service de Google : “Vous les [les jeux] avez achetés, ils sont à vous”. Une pique bien placée qui vise directement la proposition cloud gaming version Google, réclamant d’acheter des jeux qui ne fonctionnent “que” dans l’écosystème Stadia.

“VOUS LES AVEZ ACHETÉS, ILS SONT À VOUS.

Connectez-vous à vos boutiques favorites et parcourez votre bibliothèque de jeux. Vous effectuez votre achat sur votre compte personnel d’une boutique, puis vos jeux vous accompagnent toujours.” – communication de Nvidia sur le site de GeForce Now

Cependant, et comme pour Stadia, tous les titres ne sont pas éligibles au service. Si ces derniers peuvent avoir été achetés indifféremment sur Steam, GOG, Humble ou l’Epic Games Store, etc., il faut néanmoins qu’ils soient compatibles avec le service de streaming de Nvidia. On parle certes ici de plusieurs centaines de jeux (contre 120 promis pour la fin 2020 chez Stadia), mais sans GTA V, Red Dead Redemption 2 ou même Monster Hunter World. De manière générale, la proposition de Nvidia avec GeForce Now fait moins dans la frime, et plus dans la modestie, avec des limitations clairement exprimées, mais qui sentent moins les promesses en l’air ! Plus de sérieux, en somme.

La spécificité qu’il faut toutefois avoir en tête avant de se laisser tenter par l’expérience, c’est que dans un souci de service optimal, les sessions de jeu simultanées sont limitées. Il est ainsi envisageable que lors d’une connexion à GeForce Now, vous soyez placé dans une file d’attente, à patienter dans l’espoir qu’un créneau se libère. Dans le même ordre d’idée, les sessions de jeu en question sont limitées dans le temps, de façon à ce que ces fameuses files d’attente ne s’éternisent pas.

Deux programmes sont ainsi proposés. Le premier, gratuit, implique les files d’attentes mentionnées ci-dessus et des sessions de jeu limitées à une heure (avant de repasser par la file d’attente). Le second, baptisé “Fondateurs” (tiens ! Comme…), offre une sorte de Fast Pass, un coupe-file limitant l’attente, et des sessions de jeux de six heures à la suite (avant de repasser par la file d’attente, toujours muni de votre coupe-file). Ce pack est proposé à 5,49€ par mois et offre en plus le support du Ray Tracing. Il sera donc possible de jouer avec le ray tracing sur votre téléphone ! GeForce Now est en effet compatible avec un large spectre d’appareils, des PC récents aux machines vieillissantes ou orientées bureautique, en passant par les Mac (jusque-là cruellement privés de jeux), les appareils SHIELD ou les téléphones et tablettes Android.

Une bonne façon de se rendre compte des possibilités offertes par GeForce Now serait peut-être de s’essayer à la formule gratuite qui, par définition, n’engage à rien. La formule “Fondateurs” offre aussi une période d’essai de 90 jours. Le temps de vérifier que le fameux coupe-file promis fait bien la différence, mais aussi de voir si les performances techniques sont à la hauteur.

Le service est proposé dès aujourd’hui en Europe et les inscriptions se font sur le site de GeForce Now.