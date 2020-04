Google Stadia – La version gratuite pour tous est arrivée

Stadia débarque avec un petit cadeau !

Si la promesse de Google de faire jouer tout le monde, à tous les jeux, n’importe où, n’importe quand, est encore loin d’être tenue, on franchit toutefois cette semaine un pas important dans le déploiement de Stadia, le service de jeux en streaming de Google. L’accès gratuit à la plateforme est enfin ouvert pour tout le monde. Vous pouvez désormais télécharger l’application Stadia pour vous essayer à la chose, et enfin vous faire votre propre avis sur le service, il faut le dire, tant décrié depuis son ouverture.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Google offre deux mois d’accès gratuit à Stadia Pro, normalement facturé 9,99€ par mois. Cet accès Pro vous permettra de goûter aux joies des quelques jeux gratuits, et notamment de l‘exclu Gylt – qui est probablement la meilleure raison (peut-être la seule ?) d’ouvrir un compte en ce moment. Parmi les autres bénéfices du compte Stadia Pro, il faudra par contre faire sans la 4K. Google a en effet bridé cette fonctionnalité pour préserver son réseau et le garder en état de fonctionnement optimal durant la période de confinement où il est particulièrement sollicité.

Ce ne sera pas la seule limitation à laquelle vous ferez face si vous décidez de franchir le pas. Si vous souhaitez jouer sur mobile, bien que l’application soit compatible avec un grand nombre d’appareils Android pour tout ce qui est gestion du compte, achats de titres, etc., seuls quelques-uns d’entre eux seront en mesure de faire tourner les jeux. Ainsi, vous pourrez profiter de Stadia sur mobile uniquement si vous possédez l’un des appareils suivants : Pixel, Samsung S8 et ultérieurs, ROG Phone I et II, Razer Phone I et II. Si vous souhaitez profiter du grand écran de votre téléviseur, là aussi, si c’est techniquement possible via la clé Chromecast Ultra, seule la manette Stadia est prise en charge. Et il y a fort à parier que vous n’en disposez pas. Reste pour le commun des mortel la possibilité de jouer sur son PC, via une manette filaire USB – et pour le coup, à peu près tous les modèles pris en charge par votre PC seront compatibles.

On rappelle que pour jouer sur Stadia, outre les titres “offerts” avec Stadia Pro et durant le temps de la validité de l’abonnement (un peu comme pour les jeux PS Plus), il faudra acheter ses jeux sur Stadia, et que ceux-ci ne sont jouables que sur le service de streaming. Néanmoins, si vous ne possédez qu’une vieille machine qui vous sert essentiellement à taper des rapports de stages, Stadia vous offre la possibilité d’y faire tourner DOOM Eternal !