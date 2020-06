Vous pourrez jouer à Cyberpunk 2077 façon GTA à vos risques et périls !

La récente période de “pré-test” des 4 premières heures de Cyberpunk 2077 nous a permis de se faire une meilleure idée de ce qui nous attendra en novembre. Ainsi, malgré le fait que, malheureusement, le jeu a été retardé une fois de plus, CD Projekt RED a décidé de compenser le report de sa sortie en divulguant plus de détails sur le titre, via une vidéo mise en ligne qui répond à quelques questions de nature artistique, offrant au passage quelques informations bienvenues, notamment sur la fait de jouer à Cyberpunk 2077 façon GTA. Il ne s’agit pas d’une compensation complète, mais elle permet de rendre l’attente jusqu’en novembre plus agréable.

Pour sa part, Max Pears, concepteur des niveaux du jeu, a contribué à meubler l’attente de manière productive, en offrant une interview aux médias du PCGamesN. Le cœur de l’entretien tournant essentiellement autour des ressemblances qu’il pourrait y avoir entre la production polonaise et Grand Theft Auto V, déclarant ainsi :

“Si vous voulez écrasez tout le monde sur votre passage et que vous n’aurez aucun regret à ce sujet, vous pourrez le faire, car vous en aurez le pouvoir. Il faudra simplement ici “vivre avec”.”

Sous-entendant des conséquences allant plus loin que quelques étoiles annulables après un coup de Karscher sur votre auto.

“Cependant, une fois que vous commencerez à faire des missions et que vous prendrez compte de la totalité des options que vous avez, cela risque fort de vous amener à réfléchir un peu avant de faire quelque chose de dangereux pour votre personnage. Nous avons vu beaucoup de gens jouer en “mode GTA” au début du jeu et, après un court laps de temps, se rendre compte que beaucoup de leurs actions ont finalement eu des conséquences importantes sur leur progression, pour in fine ajuster leur façon de jouer.”

Par conséquent, même si un Cyberpunk 2077 à la GTA sera possible, il est clair que le jeu est destiné à être apprécié d’une manière différente. Une notion de conséquences présentes donc, même en dehors des missions, qui impacterait les réactions des personnes autour de vous. Cependant, nous ne pourrons pas nous faire un avis complet avant le 19 novembre, date à laquelle le jeu sortira sur PC, Xbox One et PlayStation 4, puis sur Series X et PS5.