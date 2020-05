GTA VI pourrait sortir en 2023 selon le prévisionnel de son éditeur

Les rumeurs autour de GTA VI et sa sortie pullulent de part et d’autre de l’Internet sauvage, et si certaines sont basées sur des calculs d’apothicaires, d’autres se rendent crédibles de part leur provenance. Pour comprendre la rumeur du jour, il est important de savoir que récemment de très nombreuses entreprises ont partagé leurs rapports financiers pour l’exercice écoulé.

Dans ces rapports, les dites entreprises nous montrent leurs bénéfices réalisés au cours des 12 derniers mois, mais nous informent également de certains de leurs projets futurs. Et celui qui nous intéresse ici est le rapport de Take-Two, l’éditeur de la série des Grand Theft Auto.

Nos confrères de chez VentureBEat ont récemment scruté les dépenses que Take-Two et leurs équipes ont prévu pour les cinq prochaines années. Et en comparant le rapport de cette année à celui de l’an dernier, ils ont remarqué plusieurs choses.

Tout d’abord, un montant énorme a été prévu initialement pour l’exercice de 2023 (70 millions d’euros environ). Ensuite, le montant initialement prévu pour 2023 a été finalement décalé pour 2024 avec un rajout de fonds poussant le budget annuel a 89,2 millions de dollars. Et pour l’analyste Jeff Cohen, un seul jeu pourrait prétendre au besoin d’un tel budget chez Take-Two : GTA VI.

Nous nous retrouvons donc avec un jeu finalement repoussé d’une année fiscale, mais qui pourrait surgir entre mars 2023 et avril 2024. Une fenêtre existerait donc pour la livraison du prochain opus de Rockstar Game, mais serait à prendre avec des pincettes, étant donné qu’elle a déjà été repoussée une fois. Comme toujours, nous devrons attendre une annonce officielle afin de savoir si l’analyse aura été bien fondée.

De plus, le report de GTA VI ne serait pas compliqué à interpréter, puisque ce dernier sera sûr, finalement, de sortir sur la prochaine génération de console. Ainsi, Take-Two pourrait avoir en tête d’attendre que les consoles de next-gen ait le temps de bien s’installer dans nos foyers afin de maximiser les ventes de sa poule aux œufs d’or.