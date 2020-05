GTA V gratuit et opération Méga Soldes sur l’Epic Games Store

Comment tenter de rivaliser avec Steam ? Une question qui taraude bon nombre d’éditeurs comme EA ou Ubisoft qui ont lancé leur propre plateforme de téléchargement et d’achats, sans pour autant réussir à se passer de celle de Valve.

Eh bien, un début de réponse réside en Fortnite, un autre en une plateforme claire et simple d’utilisation et une dernière en ayant des exclusivités de sorties temporaires, parfois même pour de très gros jeux comme Borderlands 3. Enfin, il faut savoir proposer des jeux gratuits intéressants chaque semaine pour tous et sans abonnements et mettre en place de superbes soldes assez fréquemment. C’est tout ce que l’Epic Games Store fait.

GTA V est le jeu gratuit de la semaine et lance les Méga Soldes sur l’Epic Games Store.

Alors là, voilà qui va faire couler beaucoup d’encres tant il est “couillu” (excusez l’expression) de la part d’Epic Games et surtout quelle fantastique publicité pour sa plateforme l’Epic Games Store que de proposer l’un des jeux encore les plus joués en ligne actuellement gratuitement, à savoir GTA V.

En effet, jusqu’au 21 mai 17 h, il est possible pour tous de récupérer le jeu de Rockstar gratuitement sur le store et ainsi d’en profiter indéfiniment dans sa Premium Edition, car une fois récupérer, il reste à vie dans votre bibliothèque de jeu, et ce, sans abonnement ni autres compensations comme c’est toujours le cas avec Epic.

En marge de cela, ce jour marque le début de l’opération Méga Soldes et ses offres alléchantes. Disponible dès aujourd’hui jusqu’au 11 juin on a sélectionné quelques offres que l’on juge franchement emballantes rien que pour vous :

Borderlands 3 passe de 59, 99 à 29,99€

Control passe de 59, 99 à 29, 99€

Metro Exodus passe de 39, 99 à 19, 99€

Red Dead Redemption 2 passe de 59, 99 à 47, 99€

Anno 1800 passe de 59, 99 à 29, 99€

Assassin’s Creed Odyssey de 59, 99 à 19, 79€

The Division 2 de 29, 99 à 9, 89€

Journey to the Savage Planet de 29, 99 à 17, 99€

Satisfactory de 29, 99 à 26, 99€

The Witcher 3 Game of the Year Edition de 49, 99 à 14, 99€

The Outer Worlds de 59, 99 à 38, 99€

Bien évidemment, ce n’est là qu’un échantillon de ce qui est proposé, mais très franchement nous ne pouvons que vous encourager à aller jeter un œil.

Enfin, sachez qu’à l’achat d’un jeu éligible à l’offre et d’une valeur d’au moins 14, 99€, vous vous verrez offrir un bon d’achat de 10 euros valables sur tout autre achat soldé ou non. Elle n’est pas belle la vie ?