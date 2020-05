Amnesia et Crashlands disponibles gratuitement sur l’Epic Games Store

Rassurez les joueurs abonnés au PlayStation Plus qui possèdent un PC, Epic Games est toujours là pour offrir quelques jeux intéressants de semaine en semaine. Bon, on l’avoue on troll un peu, surtout que Cities Skyline est un superbe City Builder et que Farming Simulator 2019 un épisode réussi qui possède aussi son public qui mérite autant de respect qu’un autre.

Soit dit en passant, Farming Simulator reste l’une des licences qui se vendent le mieux, surpassant nombre de AAA chaque année d’ailleurs. Mais cessons donc de digresser et intéressons-nous à la proposition gratuite de la semaine de L’epic Games Store.

Amnesia: The Dark Descent et Crashlands à l’honneur cette semaine sur l’Epic Games Store.

Les nouveaux jeux gratuits offerts sur l’Epic Games Store sont donc bien disponibles en téléchargement et n’oubliez pas qu’il est nécessaire pour ce faire d’avoir activé sur son compte la double authentification, ou A2F pour les intimes, pour pouvoir les récupérer. Si vous souhaitez connaitre la marche à suivre pour activer cette nouvelle feature de la plateforme, nous ne pouvons que vous encourager à consulter cette page explicative.

Concernant maintenant les deux jeux offerts cette semaine, rien de bien trépidant à découvrir si vous avez lu ce qui est écrit un peu plus haut ou ne serait-ce que le titre de cet article, puisqu’il s’agit donc d’Amensia: The Dark Descent de Frictional Games et de Crashlands de Butterscotch Shenanigans. Les deux jeux seront disponibles jusqu’au 7 mai prochain, pas de panique alors, vous avez encore un peu de temps devant vous pour les récupérer.

Le premier est un survival-horror incroyable nous propulsant dans la peau de Daniel, un homme amnésique se réveillant dans un château délabré et hanté en Allemagne. Une véritable pépite du genre horrifique qui a permis à son studio de gagner une grande notoriété.

Le second est quant à lui un A-RPG assez déjanté en 3D isométrique. On y incarne Flux Dabes, une routière de l’espace, qui est coincé sur une planète inconnue après que le terrible Hewgodooko lui ait volé sa dernière cargaison. Contre toute attente, vous vous retrouvez mêlée à une étrange histoire de coup d’État intergalactique et autres petits soucis du genre à régler, ce qui est tout à fait dans les cordes de notre héroïne. Incroyablement fun, le jeu est sans aucun doute l’une des meilleures surprises de l’année 2016.

Enfin, pour ce qui est de la semaine prochaine, sachez que le prochain jeu gratuit et donc offert sur l’Epic Games Store à partir du 7 mai est Death Coming, un puzzle game à l’humour noir assez réussi.