Voici les jeux du PS Plus de mai !

En cette période de confinement les jeux gratuits sont légions. Mais toutefois, pour les abonnés au PS Plus, la gratuité (toute relative, l’abonnement étant payant…), c’est une affaire qui roule avec deux titres offerts chaque mois. Et les jeux PS Plus de mai viennent tout juste d’être annoncés !

Le 1er des deux jeux PS Plus de mai n’est autre que Cities: Skylines, qui est un excellent jeu de gestion/construction de ville, qui, malgré sa sortie en 2015, reste toujours aussi addictif au niveau du gameplay. Ainsi, vous passerez des dizaines d’heures à construire la ville de vos rêves, avec un peu de difficulté pour les néophytes du genre. Ergonomique au possible, le jeu saura vous faire oublier l’Animal Crossing que vous n’avez pas pu acheter, faute de Switch !

Décidément, au mois de mai, que cela nous plaise ou non, nous ferons des jeux de gestion, puisque Farming Simulator 2019 est aussi de la partie. Un jeu qui comme son nom l’indique vous met dans la peau d’un Charles Ingalls moderne à la tête d’une exploitation que l’on doit faire prospérer à fond les ballons, parce que… Ben parce que sinon, c’est la banqueroute ! Porté par une grosse communauté de fans hardcore, preuve d’une certaine profondeur de gameplay, le jeu se révèle néanmoins assez compliqué avec les nouveaux venus, surtout si vous jouez à la manette.

Un duo de jeux, qui, compte tenu de l’état actuel des choses, ne fait pas spécialement rêver, compte tenu des précédentes offres des mois passés, mais aussi compte tenu du pseudo leak arrivé ce matin annonçant Dying Light et Darksouls Remastered. Comme quoi, une fois encore, il faut se méfier des soit-disant fuites charriées par les réseaux sociaux…