ARMS gratuit, Nintendo soutient le confinement !

ARMS gratuit, bonne volonté de Nintendo, ou opération com’ cachée ?

C’était l’un des grands espoirs de la Nintendo Switch. Prévu comme une tentative de pénétrer le marché du jeu compétitif, tout en mettant en avant la technologie des solides et robustes Joy-Con (haha) de la console, ARMS n’aura été au final qu’un jeu très sympathique certes, mais loin du carton annoncé à l’époque. Toutefois, comment tenir la dragée haute à un Breath of the Wild qui faisait vendre les consoles par paquets de dix ?

Enfin, si comme beaucoup vous avez fait le choix de l’épée, vous avez désormais la possibilité de profiter d’ARMS, puisque ce dernier est gratuit pour le moment ! Simple sauvetage de Nintendo, ou effort dû au confinement ? Impossible à savoir, cependant, le timing de cette nouvelle coïncide parfaitement avec la révélation du nouveau DLC de Super Smash Bros. Ultimate faisant état de l’arrivée d’un personnage de la franchise ARMS au sein du roster-panthéon du jeu. Un choix peut-être calculé de la part de la firme, qui a déjà utilisé son best-seller comme support de communication pour des oeuvres à venir dans le catalogue de la Switch (coucou Dragon Quest).

Donc à partir d’aujourd’hui, jusqu’au 6 avril, vous aurez la possibilité de vous castagner en ligne car ARMS sera gratuit pour ceux étant abonnés au Nintendo Switch Online. Et quand on dit gratuit, c’est bien entendu dans sa globalité ! Vous pourrez donc vous essayer à tous les modes de jeux, et avec l’intégralité des personnages de la licence.