Leaks The Last of Us Part II – Actualités, fuites et trahisons

La récente affaire autour du leak massif de The Last of Us Part II a chagriné du monde, des équipes du jeu, voyant attaqué le travail acharné de plusieurs années, aux joueurs s’étant fait spoiler un titre qui s’annonce majeur. Mais cette histoire a aussi entraîné une (re)prise de conscience. Nous joueurs, faisons la course à l’information avec les jeux, on veut avoir tous les détails avant même que les éditeurs et développeurs ne les partagent avec nous. On fait d’eux des concurrents alors que nous sommes dans la même équipe.

Et je dis ça avec la double responsabilité du joueur intervenant également activement sur un site du jeu vidéo. Une situation dont nous autres, médias, sommes probablement les plus gros contributeurs. Nous cédons peut-être (sûrement) un peu trop facilement à la divulgation de pseudo-exclusivités, en espérant appâter ainsi le public et le convaincre de venir nous lire. Clickbait. Une ligne pas très honorable qu’on veille en permanence à ne pas franchir.

The good guys

De l’autre côté de l’écran, il y a aussi le joueur – dont nous sommes également. Et qu’est ce qui nous pousse, en tant que joueurs, à aller chasser de telles infos ? En premier lieu, l’amour des jeux. Les petites indiscrétions sur tel ou tel sortie entretiennent la conversation et l’excitation autour d’un titre. Si on est aussi impatient de pouvoir télécharger Streets of Rage 4, c’est aussi parce qu’on sait qu’on y retrouvera des vieilles connaissances via les personnages des premiers opus, et le travail de Yuzo Koshiro à la musique. De tels renseignements viennent nous rassurer sur la qualité du jeu, et attisent d’autant notre envie.

À l’inverse, certaines indiscrétions peuvent aussi freiner nos attentes, et parfois pour le meilleur. Heureusement que la campagne précédent la sortie du jeu nous avait préparé à Shenmue III. Certes, le jeu a déçu, mais imaginez qu’on mette la galette dans sa console en espérant la claque provoquée par le premier épisode ? Dépression nerveuse assurée. Nous avons eu la chance d’être psychologiquement préparés.

Cependant, il s’agit ici d’infos distribuées au compte-gouttes par les équipes des jeux, dans le cadre d’une stratégie de communication maîtrisée (pas toujours efficace, si l’on en juge par les presque 4 millions de dislike sous la bande-annonce de CoD : Infinite Warfare, mais maîtrisée). En ce qui concerne les fuites, il faut faire la différence entre les “fausses” fuites, ces infos qui proviennent d’insiders qui ont les faveurs et la confiance des studios, et les vrais leaks incontrôlés. Du côté des insiders, leurs confidences ont plus ou moins l’approbation des équipes des jeux, et vont servir à faire parler d’un titre en amont de la communication officielle, pour préparer le terrain, prendre la température de la réception, etc…

Public et Voici

À côtés de ces vraies-fausses indiscrétions, on retrouve de temps en temps de véritables cas de fuites. Nous avons eu un bel exemple cette semaine, avec visiblement la vidéo façon revenge-porn d’un ex-employé de chez Naughty Dog mécontent, qui a décidé de nuire à la sortie de The Last of Us Part II. Il y a quelques mois, ce sont des images de gameplay de Final Fantasy VII Remake venait aussi gâcher la surprise de ceux qui attendaient impatiemment le jeu.

L’impatience, justement. C’est de cela qu’il est question. Parce que sans renier notre part de responsabilité, à nous média, c’est toujours le joueur qui représente le dernier segment d’une fuite. Et pourquoi volontairement se gâcher potentiellement un titre qu’on attend, comme The Last of Us Part II ou FFVII Remake ? Peut-être une partie de la réponse se trouve dans un aspect de l’époque qui veut que tout soit accessible immédiatement : des films qui sortent directement sur les plateformes de streaming, toute la saison d’une série et ses 24 épisodes visibles à la suite les uns des autres, des géants du e-commerce qui livrent dans la journée même de la commande… Autant d’opportunités inimaginables il y a encore quelques années, qui nous ont peut-être coûté notre capacité à simplement savoir attendre.

En repensant à la récente affaire The Last of Us Part II, on se dit que le rôle de sites d’actu tel que le notre sera alors autant de relayer les infos que de les trier, et de s’assurer à chaque fois que les news que nous vous livrons iront dans le sens d’une meilleure expérience de jeu.

Si on se pose une question du genre « la fuite est-elle bonne pour le jeu vidéo ? », rappelons-nous que le personnage le plus célèbre du monde vidéoludique est un plombier…