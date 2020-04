GTA VI – Vers une map plus petite et un “jeu service”

Le blockbuster de Rockstar changerait de modèle

C’est à l’occasion d’un long papier de Jason Shreier sur les conditions de travail post-RDR2 chez Rockstar qu’on a pu glaner quelques détails sur GTA VI. Le journaliste de Kotaku est en effet allé voir comment les conditions de travail ont évolué depuis le bad buzz qu’avaient provoqué les déclarations de Dan Houser sur le crunch et “les semaines de cent heures” qu’avaient connu les équipes de Rockstar durant la dernière phase de développement de Red Dead Redemption 2. Bonne nouvelle : les choses semblent aller dans le bon sens.

Mais ce n’est pas la seule chose qui a retenu notre attention. Ainsi, GTA VI est évoqué pour illustrer les changements observables au sein des studios. Une stratégie de développement envisagée de façon à éviter le crunch serait ainsi de sortir day one un jeu plus modeste que par le passé. Exit, donc, les comparatifs de maps façon “qui a la plus grande”. Attention, on imagine bien que GTA VI aura une vraie grande ambition à sa sortie. Cependant, le jeu se révélerait peu à peu, à la faveur de mises à jour et autres DLC.

Un modèle calqué sur ce qu’on appelle aujourd’hui le “jeu service”, qui pourrait trouver son origine, certes, dans la volonté de Rockstar d’améliorer les conditions de travail de ses employés (mouais…), mais qui viendrait aussi s’inspirer de GTA Online, qui permet à GTA V d’être encore aujourd’hui sur les podiums de jeux les plus vendus, bientôt sept ans après sa sortie ! Une longévité rare, voire inédite… Le jeu était encore l’an dernier le jeu le plus vendu de l’année sur PlayStation 4, et loin de décliner, il a battu ses propres records de fréquentation avec l’arrivée de l’extension Diamond Casino & Hotel.

Un changement de politique qui pourrait aussi avoir un lien avec le départ de Dan Houser, co-fondateur, co-président et scénariste historique de Rockstar, départ qui est devenu effectif le 11 mars dernier. Avec l’arrivée de nouvelles têtes pensantes dans l’écurie, celle-ci pourrait vouloir prendre de nouvelles directions.

Cela étant, GTA VI est encore à un stade très peu avancé de sa production, et tout peut (et va probablement) encore changer… On peut néanmoins affirmer qu’étant donné que les travaux sur le titre ne font que commencer, le prochain Grad Theft Auto sera surement un jeu next gen.