The Last of Us Part II sortira en juin, Ghost of Tsushima est lui repoussé

Après avoir connu un leak très violent cette nuit, dévoilant beaucoup de son scénario, don twist majeur, ses différents environnements, on en passe et des meilleurs, The Last of Us part II revient dans l’actualité en ce jour, mais cette fois-ci pour une annonce officielle. Ce n’est pas tout, puisque le très attendu jeu de samouraï Ghost of Tsushima de Sucker Punch est lui aussi concerné par une update qui ne plaira vraiment pas à tout le monde. Décidément, les dates de sortie ça va ça vient et c’est souvent synonyme de déception.

Ghost of Tsushima victime de la nouvelle date de sortie de The Last of Us II ?

Bon, trêve de bavardages en tout genre, voici l’information que vous voulez probablement lire, The Last of Us II sortira sur PlayStation 4 le 19 juin prochain. On espère que rien ne viendra contrecarrer cette nouvelle date, ni virus ou problèmes divers et variés, car l’attente commence a être trop longue. Aussi, vu le grand nombre de leaks et rumeurs qui en découlent autour du jeu récemment, nous vous certifions que cette information est sûre à 100%, car provenant du PlayStation Blog.

L’autre grosse information concerne Ghost of Tsushima et elle n’est pas bonne. Ce dernier qui devait initialement sortir le 26 juin prochain est repoussé au 17 juillet. Alors si dans un premier temps on peut penser a un report dû aux problématiques liées au Covid-19, nous on planche plutôt du côté du dommage collatéral. Sony misant bien plus sur The Last of Us Part II, et probablement à raison, on pense sincèrement que le jeu a été repoussé pour ne pas rester dans l’ombre du bébé de Naugty Dog.

Vous vous en doutez, à partir du 19 juin, et même peut-être avant, on va en bouffer du The Last of Us Part II, alors sortir Ghost of Tsushima quelques jours après est forcément suicidaire de la part de Sony. Deux exclusivités aussi majeures ne peuvent sortir à quelques jours d’intervalle, même un petit mois parait court, mais vu les événements actuels et leurs répercussions sur l’industrie du jeu vidéo, l’éditeur pouvait difficilement faire mieux pour contenter tout le monde.