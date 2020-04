Et si le report de The Last Of Us Part II cachait autre chose ?

Pure spéculation, mais…

C’est des suites de la pandémie de COVID-19 que Naughty Dog a pris la décision de reporter sine die la sortie de The Last Of Us Part II. Le ralentissement économique mondial aurait en effet posé de trop nombreux problèmes logistiques à la sortie du jeu. On parle ici de la sortie physique du titre. Les problèmes logistiques évoqués concernant probablement essentiellement l’acheminement des jeux dans les boutiques des différents pays, ainsi que la fermeture de nombre d’entre elles, empêchant une distribution normale.

Cependant, en 2020, cela pose question. En France, les ventes de jeux en édition physique ne représentent plus que 20% du total des ventes. En Chine, ce chiffre descend à 3% ! Bien entendu, ce chiffre est à pondérer avec les ventes de titres et de contenus mobiles, qui prennent de plus en plus de place et qui ne peuvent, par nature, n’être distribués que de façon dématérialisée. Mais on le sait, les éditeurs rêvent d’une transition totale vers le tout dématérialisé : moins de logistique, moins d’intermédiaires, donc moins de frais, pour un prix équivalent, voire (de manière étonnante) supérieur. Et au passage, on en finit avec le marché de l’occasion, qui glane lui aussi une part de marché non négligeable.

The Last Of Us Part II sera une sortie importante, peut-être le dernier très gros jeu à sortir sur PlayStation 4, avec Ghost of Tsushima. Le premier épisode est un must play qui a mis tout le monde d’accord, et les joueurs qui attendent cette deuxième partie sont aussi nombreux qu’impatients. Probablement assez impatients pour que même les moins convaincus d’entre eux franchissent le cap du dématérialisé. Sony avait donc un boulevard pour convertir les plus réticents au téléchargement, les bons chiffres de ventes du jeu étant de toute façon d’ores et déjà garantis.

Ainsi, d’un côté, on n’est pas certain, au contraire, que l’absence dans un premier temps, de copies physiques du jeu aurait vraiment nui à ses résultats. Et de l’autre, on se dit que Sony manque une bonne occasion de renforcer la part du dématérialisé, et donc la présence du PS Store. Alors, oui, il y a bien les précommandes des éditions limitées, mais comme leur nom l’indique, elles ne représentent qu’une petite part des copies du jeu, et Warner avait su régler facilement ce problème en distribuant des clés aux acheteurs de la version collector de Batman: Arkham Knight qui n’avait pu être livrée dans les temps.

S’assurer une actu

Ce qui nous amène à penser que ce report de The Last Of Us Part II pourrait être plus stratégique que contraint. Et si la pandémie de coronavirus gênait le calendrier de sortie de la PlayStation 5 ? Aucune information n’a encore circulé à ce niveau, mais absolument tout ce qui devait se dérouler d’ici à septembre a été annulé ou reporté, y compris un événement aussi important que les J.O. ! Sony pourrait ainsi se garder des munitions pour se préparer à un report de sa nouvelle console…

D’autant qu’on ne voit pas tellement de fenêtre de sortie pour TLOUII autre que celle de la fin d’année 2020, soit la période à laquelle on imagine voir la PlayStation 5 arriver en boutique. L’été n’est en effet pas une période propice aux sorties de jeux, et septembre sera complètement phagocyté par la sortie de Cyberpunk 2077.

Alors à moins de sortir day one une version PS5 enhanced – ce qui pourrait d’ailleurs profiter aux ventes de machines – on se dit que The Last Of Us Part II pourrait tout aussi bien prendre la place de la sortie de la PlayStation 5 dans le calendrier de Sony, si cette dernière était repoussée de quelques semaines…