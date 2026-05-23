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Face aux tricheurs, Vanguard est prêt à sacrifier matériel et vie privée

Riot sacrifie tout ce que vous avez pour se protéger des tricheurs

Sreex

Rescapé de la terrifiante industrie du sacro saint Jeu Vidéo, je peux aimer n'importe quel jeu qui ose faire les choses à fond. Joueur invétéré de MMO depuis la tendre enfance, mais également cinéphile et lecteur assidu de tout ce qui contient des images.

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