Valorant – NRG remporte le trophée des Champions à Paris

Ce fut un match très disputé : NRG s’est imposé contre Fnatic avec un beau 3 – 2 lors de la finale des Champions de Valorant à Paris. Malgré une jolie remontée de Fnatic, le résultat est sans appel : les joueurs de NRG ont dominé le début de la rencontre, puis ont su faire preuve d’une grande résilience après la remontée de leurs adversaires. C’est un second trophée soulevé par l’organisation américaine sur le territoire français cette année.

Cette finale de championnat du monde qui a opposé l’Amérique (NRG) à l’Europe (Fnatic) est le point d’orgue de deux semaines de compétition qui ont vu s’affronter les meilleures équipes du monde en région parisienne. Alors que tout le monde donnait les européens de Fnatic favoris de cette finale, l’équipe semble s’être effondrée en début de finale, accumulant un retard trop compliqué à rattraper malgré de belles parties sur les derniers rounds.

La victoire a été obtenue grâce à une grande performance de Brawk, qui récupère le titre de MVP de l’événement. Elle permet de couronner une année compétitive en demie-teinte pour l’équipe Valorant de NRG, qui n’avait pas réussi à se trouver une place dans les autres tournois internationaux de l’année.

Des Champions disputés à Paris sur fond de rivalité intercontinentale

Cette année, la France est une terre d’esport. Ce sont trois tournois majeurs qui se déroulent dans l’hexagone sur cette fin d’année : le championnat du monde de Rocket League à Montpellier, du 10 au 14 septembre, les Champions de Valorant, du 12 septembre au 5 octobre en région parisienne et l’EVO, prévu du 10 au 12 octobre à Lyon.

C’est encore une défaite pour l’Europe, particulièrement douloureuse, puisque les joueurs jouaient en territoire conquis. Pour Fnatic plus précisément, c’est un scénario qui se répète. L’équipe européenne, habituée des secondes places cette année, s’est déjà inclinée en finale du Masters de Toronto contre Paper Rex puis lors de la finale de l’EWC contre Team Heretics.

Cette finale semblait pouvoir être la rédemption de l’année pour les joueurs de Fnatic, d’autant qu’ils ont fait preuve d’une force exceptionnelle, en faisant une remontée au score inédite dans l’histoire compétitive du jeu. Si elle n’aura pas permise à la structure de récupérer un beau trophée, cette remontée aura eu le mérite de rendre cette finale bien plus palpitante que ce que l’on aurait pu imaginer à la vue des deux premières manches.

Enfin, peu importe le résultat, cette finale peut sembler rassurante pour les ligues occidentales. Au fil de ces dernières années de compétition, un nouveau récit s’écrit : la montée en puissance des ligues asiatiques, qui semblent être de plus en plus dominantes sur le FPS de Riot Games. Depuis 2024, les équipes asiatiques ont empoché quatre des six trophées internationaux en jeu dans le circuit de Riot Games, et ont été représentées sur cinq finales.

Bien entendu, il est beaucoup trop tôt pour parler d’une domination. Cependant, le déroulé de ces dernières années n’est pas sans rappeler celui d’un autre jeu de Riot Games à l’esport très développé. Force est de constater, avec le résultat de ces Champions, que les forces restent encore à l’équilibre. C’est Fnatic, qui n’était clairement pas la meilleure équipe lors de cette finale, qui s’est chargé de sortir la dernière équipe coréenne encore en lice la veille de la grande finale, DRX, sur un score de 3 – 1.

Une ligue équilibrée, qui permette à chaque région de trouver une identité : voilà ce que l’on doit souhaiter pour Valorant. Que chaque région, chaque équipe puisse avoir le moyen de tirer son épingle du jeu, pour proposer le meilleur spectacle possible au public présent. Pour cela, il est essentiel que Riot propose à chaque ligue régionale un environnement de travail satisfaisant…