Riot Games sabre la moitié des développeurs de 2XKO

Il y a des nouvelles qui font froid dans le dos : à peine un mois après la sortie console de 2XKO, Riot Games licencie la moitié de l’équipe du jeu, 80 développeurs. Tom Cannon, producteur exécutif du jeu, explique que cette décision est due à un engouement qui n’aurait pas été suffisant.

« Le jeu a résonné avec un public de passionnés, mais le momentum du jeu n’est pas suffisant pour maintenir une équipe de cette taille sur le long terme. » Tom Cannon, dans le post d’annonce sur le site de Riot Games

2XKO, avec son gameplay dynamique, fait pourtant une belle entrée dans le milieu du versus fighting, le public du jeu reste trop limité pour que le titre soit viable sans devoir faire des coupes dans l’équipe. Une explication qui a plus des airs d’excuses, alors que Marc Merill, l’un des fondateurs de Riot Games, avait annoncé que le jeu ne visait pas une rentabilité immédiate.

Faire plus avec moins de moyens

Malgré la situation, Tom Cannon garantit aux joueurs que l’avenir de 2XKO n’est pas en péril. La fiche de route compétitive ne changera pas. En plus des tournois organisés par la FGC, il garantit que les défauts mentionnés par les joueurs seront pris en compte, et qu’une annonce sera faite à ce sujet prochainement.

Toutefois, il est clair que cela n’envoie pas un message rassurant pour la suite du jeu. Dans les faits, il est clair que diviser par deux l’équipe travaillant sur le jeu aura des conséquences, et le fait que cela arrive aussi tôt dans la vie du jeu est inquiétant. 2XKO n’est pas juste un jeu de Versus Fighting, c’est un jeu à service dans la pure tradition de Riot Games.

Il ne peut pas, comme d’autres titres du genre, se tenir seulement grâce à la passion du public pour le genre, d’autant plus que la compétition est féroce, et que 2XKO doit encore se faire une place durable dans le paysage. Apparemment, pour atteindre cette durabilité, il faut déjà faire de grosses coupes dans l’équipe de passionnés par le genre qui, pour certains, ont passé dix ans de leur vie sur ce projet.

Pour ce qui est des développeurs licenciés devant quitter le projet, tout n’est pas encore joué. S’ils sont licenciés, ils seront dirigés pour postuler sur d’autres postes au sein de Riot Games en priorité, et, s’il est impossible de trouver un arrangement satisfaisant, les développeurs concernés recevront six mois de salaires ainsi qu’une indemnité de départ.

Un genre d’affaire qui devient beaucoup trop courant dans cette industrie, il reste toutefois surprenant qu’une équipe travaillant sur un projet aussi récent et pensé pour durer, soit réduite aussi rapidement. Cela dit, Riot Games est coutumier du fait : 2XKO est en réalité un rescapé d’une restructuration datant de 2024, quand plus de 500 Rioters avaient été remerciés, quand la fermeture du label Riot Forge avait été actée.

Avec cette annonce, l’avenir de 2XKO semble devenir bien trouble. Si Tom Cannon promet aux joueurs que le jeu recevra le soutien nécessaire de la part de Riot Games, il est clair que ce n’est pas un départ rassurant. Les humains derrière les jeux sont essentiels, c’est leur passion qui s’exprime derrière chaque visuel, derrière chaque élément de gameplay. 2XKO ne fait pas exception à la règle, certains des développeurs avaient une grande expérience, leur départ, dans un milieu autant attaché à la communauté, à l’humain, pourrait couter cher à 2XKO, et entraîner le titre dans une spirale négative.