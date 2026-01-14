Ubisoft continue de réduire ses effectifs avec d’autres licenciements

Le changement d’année n’a malheureusement pas suffi à endiguer la spirale de restructuration du côté d’Ubisoft. Quelques jours seulement après la fermeture définitive de son studio d’Halifax, l’éditeur français poursuit la réduction de sa masse salariale. Cette fois, ce sont les entités suédoises qui sont visées : Massive Entertainment (connu pour The Division et Avatar) et Ubisoft Stockholm.

55 départs mais pas de changement dans la roadmap

Si l’on échappe cette fois à une fermeture sèche de studio, le bilan reste lourd : 55 employés se voient remercier. Officiellement, aucune raison spécifique n’a été détaillée au-delà de la nécessité de « rationaliser les coûts », une rhétorique devenue habituelle ces derniers mois chez beaucoup de gros éditeurs.

Le mail interne précise toutefois que la stratégie à long terme des deux studios reste inchangée. Aucune annulation de jeu n’est à déplorer : Massive continue de plancher sur le futur de la saga The Division, que ce soit le suivi du 2ème opus, mais surtout le développement du 3ème opus de sa saga phare.

Ces coupes semblent plutôt liées à un ajustement des effectifs post-production. Après la sortie du dernier contenu additionnel pour Avatar: Frontiers of Pandora, et le portage Switch 2 de Star Wars Outlaws, les besoins en personnel se réduisent logiquement. Si la création de Vantage Studios a pour but de sécuriser les équipes travaillant sur les licences majeures, cela ne suffit manifestement pas à épargner les studios satellites, qui restent dans l’œil du cyclone.

Un projet technologique mystérieux

Au-delà de ces tristes nouvelles humaines, le mémo interne dessine les contours de la stratégie future. Les équipes restantes de Massive et d’Ubisoft Stockholm ne se contenteront pas de produire des jeux : elles joueront un rôle central dans l’amélioration du moteur graphique Snowdrop, le moteur maison utilisé pour les récents AAA, fers de lance de la stratégie Ubisoft, et dans le développement de l’écosystème Ubisoft Connect.

Mais au-delà de ces sujets, on apprend également que ces studios travaillent actuellement sur « un projet technologique innovant encore non annoncé », sans autre information donnée. Après une année 2025 dense en sorties, 2026 s’annonce comme une année de transition et de consolidation pour Ubisoft. Il ne serait donc malheureusement pas surprenant que cette dynamique de réductions d’effectif continue de faire des vagues dans les mois à venir.