Assassin’s Creed – Du grabuge du côté de chez Vantage Studios (Ubisoft/Tencent)

La création début octobre de Vantage Studios, la nouvelle filiale co-détenue par Ubisoft et Tencent pour piloter les futurs jeux Assassin’s Creed, s’accompagne déjà de sa première polémique. Une restructuration qui a conduit au départ d’une figure historique de la franchise, Marc-Alexis Côté, et à un désaccord public sur les raisons de cette séparation.

La version officielle : un départ volontaire

Dans un premier temps, la communication d’Ubisoft a présenté ce départ comme un choix personnel de l’intéressé. Marc-Alexis Côté, directeur de la série et présent sur la licence depuis Brotherhood, aurait décidé de « poursuivre sa route ailleurs » suite à la nouvelle organisation.

« Suite à la restructuration organisationnelle annoncée en mars 2025, Marc-Alexis Côté a choisi de poursuivre une nouvelle voie en dehors d’Ubisoft. Bien que nous soyons attristés par son départ, nous sommes convaincus que nos équipes talentueuses perpétueront les fondations solides qu’il a contribué à bâtir. Nous sommes profondément reconnaissants de l’impact qu’a eu Marc-Alexis au fil des années, notamment dans le fait de façonner la marque Assassin’s Creed en ce qu’elle est aujourd’hui. Son leadership, sa crativité et son dévouement ont marqué durablement nos équipes et nos joueurs. Nous le remercions sincèrement pour ses nombreuses contributions et lui souhaitons une excellente continuation dans ses futurs projets »

Ce message suggérait donc un départ à l’amiable, celui d’un vétéran de l’industrie profitant d’un changement structurel pour explorer de nouveaux horizons après 20 ans de bons et loyaux service. Une version classique et peu surprenante, mais qui n’a pas tenu longtemps

La mise au point de l’intéressé

Hier soir, Marc-Alexis Côté a livré une version bien différente des faits sur son compte LinkedIn. Il y explique que la nouvelle direction de Vantage Studios a décidé de confier le leadership de la franchise à quelqu’un d’autre. Ubisoft lui aurait bien proposé un autre poste, mais avec des responsabilités et une liberté d’action moindres, en rupture avec son travail précédent. Il clarifie sans détour la situation et contredit fortement la version officielle :

« Je dois à mes équipes, passées et actuelles, de dire les choses clairement : Je n’ai pas démissionné, je suis resté à mon poste jusqu’à ce qu’Ubisoft me demande de me retirer. »

Bien qu’il explique également ne pas avoir d’amertume envers Ubisoft, et qu’il sera toujours reconnaissant pour les rencontres, les projets, et tout ce qu’il a pu faire durant ces années, ce démenti de l’intéressé est un faux départ embarassant pour Vantage Studios, la nouvelle entité désormais en charge des plus grosses franchises d’Ubisoft. Car au-delà d’Assassin’s Creed, la filiale est également responsable de l’avenir de Far Cry et de Rainbow Six. Une clarification publique aussi directe de la part d’un cadre aussi respecté met de nouveau en lumière des tensions internes chez Ubisoft, à un moment où la nouvelle structure aurait eu besoin de sérénité pour se lancer.