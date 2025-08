Ubisoft – Résultats en-deçà des attentes, vers plus de transformations ?

Ubisoft vient de publier ses résultats financiers pour le premier trimestre de la période 2025-2026. Les chiffres sont en-deçà des prévisions, malgré la réussite (modérée) d’Assassin’s Creed Shadows. Dans sa communication, le PDG Yves Guillemot décortique l’activité des jeux et confirme la dynamique de transformation enclanchée depuis quelques mois, notamment avec la création de nouvelles filiales.

Des indicateurs en baisse

Si les résultats communiqués par Ubisoft (chiffre d’affaires et net bookings) atteignent des sommes entre 281 et 310 millions d’euros, ces derniers restent en baisse par rapport au premier trimestre 2024-2025 (respectivement -3,9% et -2,9 %). Si les performances ne sont pas en chute libre, elles sont tout de même en dessous des prévisions.

Il semblerait que le studio comptait beaucoup sur la mise à jour de Rainbow Six Siege pour booster les chiffres. Le tactical shooter fêtait ses dix ans et reste une valeur sûre pour Ubisoft (cette mise à jour a d’ailleurs revu son modèle économique). Bien accueillie par les joueurs, la nouvelle version du titre a même enregistré des records de jours de sessions de jeu et d’acquisition de nouveaux joueurs. Un bug de tarification serait la cause des résultats décevants, comme l’explique Yves Guillemot :

« Toutefois, les dépenses des joueurs de Rainbow Six Siege ont été temporairement mais significativement perturbées par des problèmes techniques liés à la tarification, désormais identifiés et corrigés. Malgré ce souci ponctuel, le jeu présente un fort potentiel de croissance, avec une bonne dynamique en termes d’activité et de dépenses. »

Mais c’est surtout Assassin’s Creed Shadows qui a permis à Ubisoft de tenir la barre pour ce premier trimestre : le jeu a récemment atteint les cinq millions de joueurs, et les futurs DLC devraient continuer à attirer du monde (et donc, de l’argent dans les caisses).

Une stratégie qui se confirme

Suite à ces résultats, Guillemot a rappelé les transformations qui allaient s’opérer dans le modèle Ubisoft :

« Nous avons également fait des avancées significatives dans la transformation d’Ubisoft en définissant un nouveau modèle opérationnel articulé autour d’unités d’affaires, appelées Creative Houses. Ces entités reflèteront la diversité de nos expériences de jeu et renforceront la qualité, la focalisation, l’autonomie et la clarté des responsabilités. Ces Creative Houses ont pour ambition de renforcer durablement à la fois la vision créative et la performance de nos activités. »

Si l’appellation « Creative Houses » et leur rôle restent encore flous, on a déjà eu un élément de réponse récemment : Ubisoft a en effet lancé une filiale en charge des trois marques phares (Assassins’s Creed, Far Cry et Rainbow Six), avec à sa tête Charlie Guillemot et Christophe Derennes, dans le but de créer des « écosystèmes multiplateformes et evergreen ».

Enfin, entre la future série Assassin’s Creed sur Netflix, la finalisation des accords avec Tencent et la progression prévue pour Rainbow Six Siege X, on peut imaginer que les objectifs pour le prochain trimestre seront plus hauts que jamais.