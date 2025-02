Rainbow Six Siege – Un X marque une nouvelle ère

Cette année 2025 marque les 10 ans de Rainbow Six Siege. Une bien longue carrière pour un jeu qui aura autant su fédérer une belle communauté qu’attirer les foudres de certains joueurs. De nombreuses controverses liées à différents pans du jeu : triche, modèle économique plus que bancal, déséquilibrage entre les opérateurs et leurs compétences… Mais les joueurs affluent encore et toujours pour découvrir ce qu’Ubisoft arrivera à concocter à la prochaine saison. Contrairement à XDefiant qui disparaîtra bientôt de nos consoles et PC et à l’expérience plutôt amère de Rainbow Six Extraction, Rainbow Six Siege parvient toujours à séduire et attire constamment de nouveaux joueurs.

Fédérant en moyenne quelque 60 000 joueurs chaque jour, et rien que sur Steam, le tactical shooter d’Ubisoft a encore de beaux jours devant lui. Et en ce début de dixième année d’existence, Ubisoft annonce préparer quelque chose de massif pour Rainbow Six Siege. Un nouvel épisode solo ? Une suite de Siege ? Rien de tout cela. Non il s’agira d’une refonte totale de Siege appelée Siege X. Alors à quoi nous attendre avec X ?

Excepté les ajouts des différentes saisons, Ubisoft promet, avec ce Siege X, la plus grande transformation de l’histoire du jeu. Le gameplay sera remanié pour proposer quelque chose de plus tactique et les parties graphique et audio seront revues à la hausse. Que doit-on comprendre par là ? Le côté tactique tactique vanté par cette upgrade viendra-t-il mettre un terme à la dimension hero-shooter qu’a pris le titre ? Terminé les atouts permettant de voir les ennemis à travers les murs, les kunais permettant de créer des barrières ou encore les nanorobots ? Ubisoft voudrait-il retourner à quelque chose de plus réaliste ? Ne conserver que les talents les plus « réalistes » tels que les boucliers balistiques et grenades aveuglantes ? Ou maintenir la possibilité d’effectuer un « lean » en se penchant pour observer la menace ? Il ne s’agit là que de suppositions mais sachant qu’au fil des années les principaux reproches faits au jeu venaient de cette orientation pour le moins irréaliste sur beaucoup de situations, nous sommes en droit d’espérer un tel virage.

Graphiquement parlant, le trailer ne nous montre que peu de choses, mais nous sommes en droit d’attendre à un lissage graphique global. Les animations des personnages, les effets de particules et d’explosions semblent également avoir profité d’un travail de fond. L’audio sera probablement retravaillé et la spatialisation des sons également pour permettre de mieux identifier les menaces et leur provenance, données essentielles dans ce genre de jeu.

Alors pourquoi une telle transformation du jeu de base ? Si Ubisoft continue de mettre à jour Rainbow Six Siege et poursuit son évolution depuis tant d’années, ce n’est pas pour rien. En effet, le spin-off de la saga de Tom Clancy est une source de revenus stable et continue pour Ubisoft. Les ventes du jeu, les microtransactions et les battle pass ont permis au géant français de se maintenir à flot, alors que ses autres créations n’arrivaient pas forcément à trouver preneur. La situation de Rainbow Six Siege n’est pas sans rappeler celle de The Division 2, autre création d’Ubisoft qui après 6 ans d’existence, continue de fédérer de nombreux joueurs et continue surtout de rapporter de l’argent à l’éditeur.

Avec Rainbow Six Siege X, Ubisoft compte bien conserver son titre de roi de la colline du tactical shooter, mais surtout sa garantie de rentabilité. En passant de Siege à Siege X, la société française montre à ses joueurs que la fidélité paie et aujourd’hui, plus que jamais, Ubisoft se doit de garder au plus proche de lui sa communauté. L’apposition de ce X est en soi l’occasion de célébrer l’anniversaire du soft en lui offrant une seconde jeunesse, mais témoigne surtout d’une prise de conscience d’Ubisoft : Rainbow Six Siege est probablement leur dernier pied sûr dans l’industrie après les différents échecs qu’ils ont dû essuyer.

Quoiqu’il en soit nous en apprendrons plus à l’occasion d’un showcase dédié au fameux Rainbow Six Siege X le 13 mars prochain.