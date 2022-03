Après des débuts difficiles, Rainbow Six Siege est devenu au fil des six dernières années, assez populaire. Pour cette année 7, intitulée Demon Veil, Ubisoft nous annonce par l’intermédiaire d’un trailer l’arrivée d’un nouvel opérateur et d’un nouveau mode : l’ultra classique deathmatch (match à mort par équipe). Il est un peu difficile à croire, comme nous le dit Ubisoft, que ce mode soit voué à devenir une porte d’entrée pour les novices et une phase d’échauffement pour les joueurs confirmés avant depasser aux modes classiques de R6. Déjà testé en décembre dernier, le team deathmatch avait connu un grand succès auprès des joueurs.

Mais ce FPS si particulier en avait-il vraiment besoin ? Les joutes entre attaquants et défenseurs devant s’organiser en collectif soudé pour surpasser l’adversaire ne seront plus de rigueur, puisque les adeptes de FPS pourront s’adonner à leur activité favorite : enchainer les kills. De plus, ils pourront le faire sans se soucier des balles de leurs adversaires, puisque les réapparitions seront illimitées, éliminant ainsi le stress d’une élimination définitive et la culpabilité que l’ont pouvait éprouvé en laissant ses équipiers livrés à eux-mêmes.

Ubisoft avait eu la bonne idée avec Rainbow Six Siege, de coupler un système d’opérateurs (chacun avec leurs capacités uniques se définissant par une jouabilité propre) et l’impossibilité d’avoir deux opérateurs identiques dans la même équipe, pour donner au joueur le sentiment d’être à la fois indispensable et dépendant de leurs coéquipiers. Ici non, les opérateurs ne sont plus verrouillés une fois choisis par un autre et les capacités spéciales seront tout simplement supprimées pendant la partie. Une équipe pourra donc être composée de 5 personnages identiques, qui se concentreront uniquement sur le tir, sans avoir à se soucier d’éventuels pièges défensifs.

Il faut admettre qu’étant donné l’approche alternative du genre imposée par le jeu, se manifestait une forme d’exigence pour les joueurs. Et voilà que débarque un mode team deathmatch avec son lot de spécificités (qui n’en sont pas) et risquent de faire de Rainbow Six Siege, un FPS ordinaire.